Mỹ hối thúc Hàn Quốc rút lại quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật 

Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định GSOMIA

Mỹ đang rất tích cực tác động lên vấn đề Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Trong cuộc phỏng vấn ngày 12/11, Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì GSOMIA Hàn-Nhật. Không chỉ ông Abrams, trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng bày tỏ lập trường tương tự. Trước đó, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương David Stilwell, đã đến thăm Hàn Quốc và hối thúc Seoul duy trì thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo này với Tokyo. Washington cho rằng GSOMIA có vai trò rất quan trọng trong hợp tác an ninh ba bên Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tức là cho dù quan hệ giữa Seoul và Tokyo tiếp tục căng thẳng, thì hiệp định này vẫn cần được duy trì. Phát biểu với phóng viên trong và ngoài nước, Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams cho biết, việc Hàn Quốc và Nhật Bản ký kết hiệp định GSOMIA đã đưa ra thông điệp rõ ràng là hai nước đều coi duy trì ổn định và an ninh khu vực là ưu tiên hàng đầu, gác lại những bất đồng về lịch sử.





Nhật Bản đưa vào Mỹ đề giải quyết vấn đề với Hàn Quốc

Dường như Tokyo đang có ý định dựa vào Washington hơn là tiến hành đối thoại với Seoul để giải quyết vấn đề này. Trong khi đó, lập trường của Chính phủ Hàn Quốc là chỉ xem xét phương án duy trì hiệp định với Nhật Bản sau khi Tokyo gỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu sang Seoul. Trước đó, Nhật Bản đã siết chặt quy chế xuất khẩu để phản đối việc Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Nhật Bản đã bác bỏ ý kiến của Hàn Quốc, cho rằng những quy chế xuất khẩu này không phải là biện pháp trả đũa, đồng thời nhấn mạnh siết chặt quy chế xuất khẩu và Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung không lien quan đến nhau

Nếu Seoul không rút lại quyết định chấm dứt, GSOMIA Hàn-Nhật sẽ hết hiệu lực ngày 23/11 tới. Mỹ đang tỏ thái độ ủng hộ lập trường của Nhật Bản hơn Hàn Quốc, vì hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật chiếm tỷ trọng lớn trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, và GSOMIA là mắt xích quan trọng trong quan hệ hợp tác an ninh giữa ba quốc gia. Đối với Washington, việc duy trì hiệp định quan trọng hơn các vấn đề lịch sử giữa Seoul và Tokyo. Do đó, ngay sau khi Hàn Quốc công bố quyết định chấm dứt hiệp định trao đổi thông tin quân sự chung với Nhật Bản, Chính phủ Mỹ đã nhiều lần bày tỏ quan ngại sâu sắc. Càng sát giờ G, Washington lại càng tăng sức ép để Seoul rút lại kế hoạch này.





Có khả năng hoãn lại thời điểm chấm dứt hiệp định

Trong bối cảnh Mỹ đang tích cực làm trung gian hòa giải căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, một số chuyên gia nhận định có khả năng Washington sẽ đề xuất gia hạn thời điểm kết thúc hiệp định đến khi hai bên tìm được giải pháp. Lý do là nếu Hiệp định GSOMIA Hàn-Nhật đã chấm dứt mới tìm được giải pháp, thì hai bên sẽ phải trải qua quá trình tái ký kết hiệp định. Do đó, có ý kiến cho rằng Hàn Quốc cần xem xét phương án tạm thời hoãn thời điểm chấm dứt hiệp định.