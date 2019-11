MFBTY Fly to the Sky (FTTS) 20th Nationwide Tour Concert “MOMENT”

Thời gian: 16-17/11

Địa điểm: Hội trường Olympic, công viên Olympic, quận Songpa, Seoul, Hàn Quốc

Bộ đôi R&B Fly to the Sky sẽ kết hợp với các nghệ sĩ Hip hop lão làng của K-pop MFBTY (Tiger JK, Yoon Mi-rae, Bizzy) tổ chức chuyến lưu diễn toàn quốc với tên gọi “Moment: 2019 FTTS 20th”. Concert mở màn sẽ được tổ chức tại hội trường Olympic, công viên Olympic, quận Songpa, Seoul vào hai ngày 16-17/11, sau đó sẽ đến tiếp tục cuộc hành trình tại 7 tỉnh, thành phố khác của Hàn Quốc. Mới đây, Bộ đôi Fly to the Sky mới đây đã cho phát hành album kỉ niệm 20 năm ca hát, trong đó có ca khúc “Feel This Love” với sự góp giọng của bộ ba hip hop đình đám MFBTY. Hai nhóm nghệ sĩ Với với hai phong cách âm nhạc khác nhau, là R&B và hip hop , chuyến lưu diễn lần này hứa hẹn là mang đến cho khán thính giả những màn kết hợp tuyệt vời chưa từng cótrong chuyến lưu diễn này.