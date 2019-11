Nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in

ⓒYONHAP News

Ngày 9/11, Tổng thống Moon Jae-in chính thức bước sang nửa nhiệm kỳ còn lại, sẽ kéo dài hai năm rưỡi.





Thành quả nửa đầu nhiệm kỳ

Sau khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội, ngày 10/5/2017, Tổng thống Moon Jae-in chính thức tuyên thệ nhậm chức, giương cao ngọn cờ “loại trừ gốc rễ tiêu cực”, xây dựng một quốc gia thật sự. Lĩnh vực khác biệt nhất giữa Chính phủ Moon Jae-in và Chính phủ tiền nhiệm là chính sách với Bắc Triều Tiên. Ngay từ khi lên nắm quyền, Tổng thống đã xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, xoay chuyển cục diện căng thẳng hạt nhân Bắc Triều Tiên sang cục diện đối thoại. Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 là một cơ hội quan trọng trong nỗ lực đó. Nhân việc Bắc Triều Tiên tham dự Olympic tại Hàn Quốc, hai miền đã tiến tới tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4 tại Bàn Môn Điếm, sau đó là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất vào tháng 6 tại Singapore. Mặc dù đối thoại đang gián đoạn sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2, nhưng bầu không khí đối thoại vẫn đang được duy trì. Ở lĩnh vực kinh tế, Chính phủ đương nhiệm đã nâng mạnh lương tối thiểu, áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng. Chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo là một biện pháp quyết liệt của Chính phủ, thay đổi hẳn đời sống của người dân. Ở các lĩnh vực xã hội, Chính phủ đã tích cực cải thiện chế độ, nỗ lực loại bỏ những phi lý, bất công. Trong hai năm rưỡi vừa qua, cả hai cựu Tổng thống Park Geun-hye, Lee Myung-bak đều bị đứng trước “vành móng ngựa”.





Đánh giá

Phe cầm quyền và đối lập đánh giá hoàn toàn trái ngược về nửa đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đánh giá hai năm rưỡi vừa qua là quãng thời gian quý giá. Ông Moon đã thiết lập được con đường đi tới hòa bình, cải thiện nền tảng kinh tế theo hướng đổi mới và công bằng, chuẩn bị cho thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cùng với đó, Tổng thống đã dốc toàn lực xây dựng một xã hội chính nghĩa và công bằng, điển hình là việc xúc tiến cải cách Viện Kiểm sát. Đây đều là những thay đổi mạnh mẽ so với vài năm trước.

Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích Chính phủ đương nhiệm “vô dụng, vô trách nhiệm, vô đối sách”. Theo đảng này, trong vòng hai năm rưỡi qua, Hàn Quốc đã trở nên hỗn loạn, chia rẽ, bất ổn, khủng hoảng. Ngoài ra, tất cả các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, kinh tế đều “suy sụp”. Nghiêm trọng nhất là ý nghĩa thực sự của “chính nghĩa và công bằng” đã bị bóp méo hoàn toàn.





Bài toán đặt ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại

Triển vọng nửa nhiệm kỳ còn lại của Tổng thống Moon Jae-in không mấy sáng sủa. Bất chấp những nỗ lực trong nửa đầu nhiệm kỳ, các chính sách trọng điểm của Tổng thống đã vấp phải nhiều khó khăn. Lộ trình thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc là lĩnh vực Tổng thống dồn nhiều tâm huyết nhất. Tuy nhiên, đối thoại Mỹ-Triều lại đang rơi vào bế tắc, Bắc Triều Tiên nhiều lần công khai chỉ trích, coi thường Tổng thống Moon Jae-in. Ở lĩnh vực kinh tế, xuất khẩu tiếp tục đình trệ theo xu hướng chung toàn thế giới. Có ý kiến nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay có thể rơi xuống ngưỡng 1%. Chính sách việc làm vẫn chưa đạt được thành quả như kỳ vọng, mặc dù đã được Chính phủ đặt trọng tâm xúc tiến. Chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo cũng đang “giậm chân tại chỗ” do gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Cú sốc mạnh nhất với Tổng thống là vụ bê bối liên quan tới cựu Bộ trưởng Tư pháp, làm lung lay ngọn cờ “xã hội công bằng”, châm ngòi mâu thuẫn, chia rẽ trong dư luận. Do đó, những bài toán quan trọng mà Tổng thống cần giải quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại là xây dựng nền chính trị thỏa hiệp với các đảng đối lập bảo thủ, đoàn kết dân chúng, hồi phục kinh tế rõ nét, cải cách các cơ quan quyền lực như Viện Kiểm sát, cải thiện quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều. Kết quả của những bài toán này sẽ quyết định sự thành bại của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in trong nửa nhiệm kỳ còn lại.