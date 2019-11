Thị trường việc làm tại Hàn Quốc có dấu hiệu hồi phục

© YONHAP News

Tỷ lệ tạo việc làm mới cao nhất trong 23 năm





Hàn Quốc đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng tuyển dụng trong tháng 10. Cụ thể, số người tìm việc làm đã tăng thêm 400.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, và tính riêng tháng 10, tỷ lệ việc làm cho người lao động từ 15 tuổi trở lên đã đạt mức cao nhất trong 23 năm qua. Tuy nhiên, số lượng việc làm cho lao động ở độ tuổi 40, xương sống của nền kinh tế, tiếp tục giảm. Đây được cho là bài toán cần được giải quyết sớm nhất có thể. Trong mục “Tiêu điểm kinh tế” tuần này, ông Lee In-chul, Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế Chamjoeun, phân tích tình hình tuyển dụng tại Hàn Quốc.





Theo báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 10 của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, số người có việc làm trong tháng 10 là 27.509.000 người, tăng 419.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số cao nhất trong tháng 10 kể từ năm 2014, và cũng là lần thứ hai trong năm số người có việc làm tăng hơn 400.000. Lần đầu tiên là tháng 8 với 452.000 người. Với số việc làm tăng hơn 300.000 người trong ba tháng liên tiếp, nhiều nhà phân tích tin rằng thị trường việc làm đang có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tới 64 tuổi trong tháng 10 đạt 67,3%, con số cao nhất của các tháng 10 kể từ năm 1989.





Tỷ lệ tạo việc làm mới cao nhất trong 23 năm. Lao động tuổi 40 giảm do ngành sản xuất và xây dựng trì trệ





Tỷ lệ tuyển dụng lao động từ 15 tuổi trở lên, không giới hạn độ tuổi, đạt gần 62% trong tháng 10. Đặc biệt, ngành công nghiệp dịch vụ đã tạo ra 486.000 việc làm mới, tăng mạnh hơn so với tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay. Một dấu hiệu tích cực khác là số người thất nghiệp giảm. Số người thất nghiệp đã giảm từ khoảng 1 triệu người vào đầu năm xuống còn 864.000 người vào tháng 10, giảm 108.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp của dân số trong độ tuổi lao động là 3%, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong 6 năm qua. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 29 tuổi trong tháng 10 là 7,2%, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2012 (6,8%). Theo Chính phủ Hàn Quốc, lần đầu tiên trong 17 năm, số việc làm tăng trưởng ba tháng liên tiếp. Mặc dù vậy, vẫn còn quá sớm để quá lạc quan về thị trường việc làm hiện nay. Giám đốc Lee In-chul cho biết.





Có những dấu hiệu phục hồi rõ ràng trong các chỉ số việc làm chính như tỷ lệ tuyển dụng, tỷ lệ thất nghiệp và số lượng việc làm mới. Mặc dù vậy, phân tích dữ liệu sâu hơn, có thể thấy thị trường việc làm đang phát tín hiệu đan xen nhau. Tình hình việc làm của lao động trong độ tuổi 30 và 40 không tốt, và ngày càng nhiều người từ bỏ tìm kiếm việc làm. 50.000 người trong độ tuổi 30 và 146.000 người trong độ tuổi 40 đã bị mất việc trong tháng 10. Trên thực tế, số lượng việc làm của lao động trong độ tuổi 40 đã giảm từ tháng 11 năm 2015. Nạn thiếu việc làm trong ngành sản xuất, xây dựng, bán buôn và bán lẻ, nguồn tạo ra các việc làm chất lượng, vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Số việc làm trong ngành sản xuất đã giảm 81.000 trong tháng trước, giảm 19 tháng liên tiếp kể từ tháng 4 năm ngoái. Các ngành bán buôn và bán lẻ, các doanh nghiệp tài chính và bảo hiểm cũng lần lượt giảm 60.000 và hơn 50.000 việc làm.





Chất lượng việc làm mới?





Số người thất nghiệp trong độ tuổi 40 đã đạt tỷ lệ cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2009. Nguyên nhân của tình hình việc làm ảm đạm hiện nay được cho là do tăng trưởng việc làm yếu trong khối tư nhân. Việc làm trong ngành bán buôn và bán lẻ đã giảm năm tháng liên tiếp. Trong khi đó, người cao tuổi chiếm hầu hết các công việc mới trong tháng trước. Ông Lee In-chul đánh giá.





Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của xu hướng tuyển dụng tháng 10 là mức tăng việc làm dành cho những người ngoài 60 tuổi đã đạt mức độ cao nhất kể từ khi Hàn Quốc đưa ra thống kê về tình hình tuyển dụng vào tháng 7 năm 1982. Có tới 417.000 trong 419.000 việc làm mới trong tháng trước thuộc về nhóm người cao tuổi này. Tỷ lệ người cao tuổi của Hàn Quốc đang ở mức cao nhất trong các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), nên việc những người này có việc làm có thể nói là một điều đáng mừng. Nói cách khác, trong bối cảnh kinh tế trì trệ, cần tăng việc làm cho người già thông qua chi tiêu chính phủ, Seoul được cho là đã đưa ra quyết định đúng đắn để tạo cơ hội việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phúc lợi cho người cao tuổi. Tuy nhiên, những công việc trả lương thấp này hầu hết đều là việc tạm thời, không ổn định. Hơn nữa, bên cạnh các công việc vốn xuất phát từ chi tiêu chính phủ, khối tư nhân cũng cần tạo thêm việc làm cho các lao động này.





Cần tạo ra các việc làm chất lượng





Số việc làm dưới 17 giờ/tuần tăng 339.000 người. Như vậy, nguyên nhân chính của tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng 10 là các công việc tạm thời thông qua chi tiêu chính phủ dành cho người cao tuổi. Tất nhiên, điều này cũng bị ảnh hưởng bởi thực tế Hàn Quốc là xã hội già hóa nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, Chính phủ cần giải quyết các vấn đề khác như việc làm cho những người trên 60 tuổi, sụt giảm số lượng công việc của người lao động trong độ tuổi 40, và thị trường việc làm yếu trong ngành sản xuất. Giám đốc Lee In-chul đánh giá.





Những công việc chất lượng thường đến từ khối tư nhân thay vì khối Nhà nước. Chính phủ cần loại bỏ các quy định không cần thiết nhằm nuôi dưỡng các động lực tăng trưởng mới, cải cách cơ cấu công nghiệp để tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi. Chính phủ và các chính đảng cần hóa giải tranh chấp, đưa ra các thỏa hiệp giữa các ngành công nghiệp truyền thống và ngành công nghiệp mới. Với sự thu hẹp của dân số độ tuổi lao động trong xã hội đang già hóa nhanh chóng, Chính phủ cần cải cách hệ thống trả lương hưu. Đây là một trong những giải pháp tạo thêm việc làm cho thanh niên. Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ, người lao động và chủ sử dụng lao động cần đồng lòng để tăng cường năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trong ngành. Khối kinh doanh cần bớt than phiền về thực tế khó khăn, nỗ lực hết sức khám phá các động cơ tăng trưởng mới thông qua đầu tư mạo hiểm có chọn lọc. Từ đó, khối tư nhân sẽ có thể tạo thêm các công việc chất lượng.





Dù các dấu hiệu hồi phục trên thị trường việc làm là rõ ràng, nhưng còn quá sớm để “mở sâm-panh” ăn mừng. Chính phủ cần tạo ra nhiều việc làm chất lượng cao hơn thông qua tái tạo thị trường việc làm.