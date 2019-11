BTS được vinh danh tại lễ trao giải âm nhạc đình đám của Mỹ

© Big Hit Entertainment

Ngày 19/11 vừa qua (giờ địa phương), nhóm nhạc nam đình đám 방탄소년단(Đoàn thiếu niên chống đạn) (BTS) một lần nữa được vinh danh tại lễ trao giải quốc tế, không hổ danh nhóm nhạc nam hàng đầu, đại diện cho âm nhạc đại chúng Hàn Quốc.





BTS đã thắng giải Nhóm nhạc của năm (Group of the Year) tại lễ trao giải “Hitmakers” do tạp chí lừng danh Variety (Mỹ) tổ chức. Các chàng trai tài năng nhà Big Hit cũng là đại diện duy nhất của Hàn Quốc được xướng tên.





Tạp chí Variety đã không ngớt lời khen ngợi các chàng trai tài năng của K-pop, và công nhận BTS là nhóm nhạc siêu sao toàn cầu khi liên tục thiết lập kỉ lục mới, tổ chức các buổi diễn với quy mô siêu hoành tráng .vv..





Lễ trao giải “Hitmakers” vinh danh các hãng thu âm, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, nhà kinh doanh, v.v, đã đóng góp vào quá trình sản xuất các ca khúc được yêu thích nhất trong năm. Lễ trao giải chính thức sẽ được tổ chức ngày 7/12 tới đây.





Đây không phải lần đầu tiên BTS được vinh danh tại một lễ trao giải lớn của nước ngoài. Chỉ trong năm nay, các chàng trai vàng của K-pop đã bỏ túi rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn như Top Social Artist, Top Duo/Group (Billboard Music Awards), Global Phenom (Radio Disney Music Awards), Choice Collaboration, Choice Summer Tour, Choice International Artist, Choice Fandom (Teen Choice Awards), cùng vô số giải thưởng lớn khác. Khán thính giả trên toàn thế giới đều phải công nhận sức hút và tầm ảnh hưởng toàn cầu của 7 chàng trai tài năng BTS.