As You Wish (WJSN)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : WJSN (우주소녀)

Tên album / Đĩa đơn : As You Wish

Ngày phát hành : 19/11/2019





Ca khúc

01. 이루리 (Sẽ như mong ước)

02. 행운을 빌어 (Chúc may mắn)

03. 야광별 (Sao dạ quang)

04. 우와 (Uwoa)

05. BADABOOM

06. Full Moon

07. Don’t Touch





Giới thiệu

6 giờ chiều 19/11 (giờ địa phương), nhóm nhạc nữ xinh đẹp 우주소녀 (WJSN) (Thiếu nữ vũ trụ) đã phát hành album mini mới nhất “As You Wish” trên các trang nhạc số. Sản phẩm lần này đánh dấu sự trở lại sau hơn 5 tháng kể từ khi nhóm phát hành album đặc biệt chào mùa hè “For The Summer”.





Với màn comeback lần này, các “thiếu nữ vũ trụ” mang đến bầu không khí huyền bí đầy mê hoặc bằng âm nhạc mới mẻ và có phần cao cấp hơn các sản phẩm trước đó. Chủ đề của album là những cảm xúc bồi hồi, xao động khó diễn tả thành lời của một cô gái trước khoảnh khắc “rơi vào lưới tình”.





Ca khúc chủ đề “이루리” (As You Wish) (Sẽ như mong ước) mang màu sắc huyền ảo vô cùng độc đáo. Bài hát này khắc họa những cảm xúc, suy nghĩ chân thực của cô gái khi chuẩn bị tỏ tình với chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ. Ca khúc gây ấn tượng với người nghe bằng giọng ca trong trẻo của các cô nàng WJSN cùng giai điệu điệp khúc hết sức “gây nghiện”. Nhạc phẩm được phù phép bởi bàn tay khéo léo của “thánh tạo hit” KZ, kết hợp với nhiều nhà sản xuất tên tuổi khác. Đặc biệt, phần rap do chính thành viên Exy sáng tác càng giúp hoàn thiện ca khúc và thể hiện rõ nét cá tính âm nhạc của nhóm.





MV của “이루리” (As You Wish) (Sẽ như mong ước) được đầu tư vô cùng chăm chút và tỉ mỉ với những phân cảnh lung linh, hào nhoáng. Các cô gái WJSN xuất hiện với vẻ đẹp đầy lôi cuốn, biến hóa đa dạng từ hình ảnh “girl crush” đến tạo hình sang trọng, quý phái, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.





Album có tổng cộng 7 bài hát với thể loại và phong cách khác nhau. Lần trở lại này hứa hẹn sẽ mang về thành công rực rỡ cho các cô nàng “thiếu nữ vũ trụ”.