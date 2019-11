reality in BLACK (MAMAMOO)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : MAMAMOO

Tên album / Đĩa đơn : reality in BLACK

Ngày phát hành : 14/11/2019





Ca khúc

01. 우린 결국 다시 만날 운명이었지 (Destiny) (Định mệnh đôi mình sẽ gặp lại nhau)

02. Universe

03. 열 밤 (Ten Nights) (Mười đêm)

04. HIP

05. 4x4ever

06. Better

07. Hello Mama

08. 심심해(ZzZz) (Nhàm chán)

09. rEALITY

10. 춤을 춰 (High Tension) (Cùng nhảy nào)

11. I’m Your Fan





Giới thiệu

Bốn chị đại nhà “củ cải” MAMAMOO đã bất ngờ tung teaser cho album thứ 6 “reality in BLACK” với phong cách hoàn toàn mới, siêu ngầu và đầy chất hip hop. Các fan đã vô cùng ngỡ ngàng bởi sự khác biệt với hình ảnh từ trước đến giờ của bốn cô nàng.





Nói về siêu ngầu với sexy thì MAMAMOO đã chinh phục và làm chủ phong cách này từ lâu. Nhưng thử sức với cả hip hop thì quả là mới lạ. Không biết có phải vì vậy mà bài hát chủ đề của album cũng mang tên là “Hip” (Tạm dịch: “Sành điệu”) hay không?





Tuy nhiên chất hip hop đó chủ yếu nằm ở ca khúc chủ đề. Toàn bộ 11 bài hát trong album rất đa dạng về phong cách và thể loại. Concept chính xuyên suốt album là “Vũ trụ song song”, được gọi là “4M”, chính là viết tắt của “MMM Multiverse” (Thế giới đa vũ trụ của MAMAMOO), với hàm ý nếu nghe tổng thể cả album, thính giả sẽ cảm giác như được đưa đi “du lịch” 4 chiều vũ trụ khác nhau đầy mới mẻ và mê hoặc.





Một điểm hay ho nữa, tên album là “reality in BLACK” với chữ “BLACK” được viết hoa in đậm khá gây tò mò, quả nhiên cũng có dụng ý đặc biệt. “BLACK” cũng là viết tắt của “Bless Life And Carry Knowledge”, nghĩa là “Cuộc sống tươi đẹp với nhiều hiểu biết”. Bốn cô nàng muốn gửi gắm thông điệp “Dù ở đâu, với dáng vẻ thế nào, tôi sẽ luôn sống cuộc đời tươi đẹp nhất”.





Về các ca khúc b-side trong album, “우린 결국 다시 만날 운명이었지 (Destiny)” (Định mệnh đôi mình sẽ gặp lại nhau) mang đậm phong cách vốn có của MAMAMOO; “Universe” thì lại nhuốm màu huyền bí; chất nhạc trữ tình sâu lắng khắc họa cảm giác mất mát hậu chia tay lại có ở “열 밤 (Ten Nights)” (Mười đêm); sức mạnh của bốn “chị đẹp” vượt qua không gian và thời gian để kết nối với nhau thành một thể lại được thể hiện ở “4x4ever”





Tiếp đó, ca khúc “Better” cổ vũ chúng ta dũng cảm rời bỏ một mối tình mệt mỏi; “Hello MaMa” lại nhắc nhở chúng ta nhìn lại chính mình và trân trọng người bên cạnh hơn; “심심해(ZzZz)” (Nhàm chán) với chất nhạc điện tử sôi động; “rEALITY” hóm hỉnh nói về chia tay; và “춤을 춰 (High Tension)” (Cùng nhảy nào!) thể hiện sự phấn khích trong tình yêu. “reality in BLACK” thực sự là một bữa “buffet âm nhạc” tuyệt vời mà ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.





Ngoài ra, “I’m Your Fan” nằm cuối cùng trong album chính là bài hát mà MAMAMOO viết riêng dành tặng các fan “củ cải con” của mình.