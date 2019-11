Võ Sĩ Say Đòn ( My punch-drunk boxer)

Đạo diễn: Jung Hyuk-gi

Kịch bản: Jung Hyuk-gi , Jo Hyun-cheol

Diễn viên: Um Tae-goo (trong vai Byeong-gu), Hyeri (với vai Min-ji), Kim Hee-won (vào vai ông chủ phòng tập quyền anh họ Park)

Ngày công chiếu: 09/10/2019

Thời lượng: 114 phút

Thể loại: Hài hước

Phim dành cho khán giả trên 12 tuổi





Nội dung chính:

“Võ Sĩ Say Đòn” là bộ phim xoay quanh Byeong-goo, từng là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đầy triển vọng nhưng phải giải nghệ vì một sai lầm trong quá khứ. Kiếm sống nhờ công việc chạy vặt tại một phòng tập quyền anh do ông chủ họ Park điều hành, Byeong-gu mong muốn quay trở lại sàn đấu, nhưng chẳng may anh lại bị chẩn đoán mắc hội chứng say đòn. Một ngày nọ, cô gái trẻ Min-ji đến phòng tập quyền anh, nhìn thấy ở Byeong-gu sự đam mê và khao khát trở lại sàn đấu nên đã không ngừng khuyến khích và ủng hộ anh. Với sự hỗ trợ của Min-ji, Byeong-gu quyết định dấn thân vào thử thách nguy hiểm nhất cuộc đời, sáng tạo ra một phong cách quyền anh mới của riêng mình, đó chính là lối chơi quyền anh kiểu Pansori.





Lý do phim thu hút sự quan tâm của khán giả:

Pansori là từ ghép giữa hai từ pan và sori. Sori có nghĩa là âm nhạc và pan nghĩa là nơi tập trung nhiều người. Hình thức hát kể chuyện Pansori là loại hình âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) bình chọn là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hình thức biểu diễn của loại hình nghệ thuật này rất đơn giản. Trên sân khấu chỉ có một sorikkun với chiếc quạt trên tay, vừa là người hát vừa là người kể chuyện; cùng với một gosu, là người đánh trống buk, thỉnh thoảng giữa câu hát có thêm và các đoạn kể bằng lời nói gọi là “aniri”. Một vở diễn pansori muốn thành công còn cần Chuimsae, hành động của gosu và khán giả tạo cảm hứng cho người hát. Đây cũng có thể là lời tán dương, đồng cảm với tài năng của sorikkun hoặc nội dung câu chuyện.

“Võ Sĩ Say Đòn” được phát triển thành thể loại phim dài (Feature film) từ bộ phim ngắn 27 phút “뎀프시롤:참회록” tạm dịch “Dempseyroll: Sự Thú Tội” của đạo diễn Jung Hyuk-gi và Jo Hyun-cheol năm 2014. Nếu nói về đề tài quyền anh thì trước giờ đã có rất nhiều tác phẩm điện ảnh khai thác chủ đề này trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, chi tiết đấm bốc kết hợp với âm nhạc truyền thống, cụ thể ở đây là những âm điệu - tiếng trống trong Pansori với những thanh điệu khi dài, khi ngắn, khi vang dội, là yếu tố độc đáo “có một không hai” của “Võ sĩ say đòn”. Không chỉ khéo léo trong cách khai thác đề tài, tính mới mẻ của bộ phim còn nằm ở lối làm phim theo phong cách hài hước. Những cú đấm hòa nhịp trong giai điệu pansori có thể ví von như một điệu “múa quyền anh” chỉ có thể thấy trong bộ phim này. Không chỉ vậy, những chi tiết điểm xuyết của giấc mơ, sự hy vọng, thất vọng, cả một chút lãng mạn của tình yêu đôi lứa khiến tác phẩm này càng dễ đi vào lòng người.