Nhẹ Nhàng Tan Chảy (Melting Me Softly)

Tên tiếng Hàn: 날 녹여주오

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Ji Chang-wook, Won Jin-ah, Yoon Se-ah

Đạo diễn: Shin Woo- cheol

Kịch bản: Baek Mi-gyeong

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 28/9/2019

Số tập: 12+

Giới thiệu

“Nhẹ Nhàng Tan Chảy” là câu chuyện cảm động về cặp đôi nam nữ tham gia chương trình thử nghiệm “đóng băng” con người trong 24 giờ. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi, không ngờ cả hai lại rơi vào một âm mưu bí ẩn và bị đóng băng 20 năm. Tỉnh dậy sau 20 năm đóng băng, cuộc sống của họ hoàn toàn đảo lộn. Mọi trật tự, thứ bậc trong quan hệ gia đình và nơi làm việc đều thay đổi, thậm chí một số thường thức cuộc sống cũng thay đổi. Cả hai phải nổ lực hết sức để thích nghi với cuộc sống mới. Trong quá trình đó, họ phát hiện những triệu chứng lạ của cơ thể sau khi tham gia cuộc thử nghiệm “đóng băng”. Nhiệt độ cơ thể tăng cao sẽ là đòn chí mạng đối với cả hai. Nhưng tình yêu lại là điều không thể tránh khỏi. Tim đập, chân run, thân nhiệt tăng, tình yêu chính là đòn chí mạng với cuộc sống của hai “người đóng băng” này. Thật dễ hiểu, tình cảm ấy nảy nở vì họ đồng cảm với thân phận “người đóng băng” đầu tiên trên thế giới của nhau, nhưng càng đến gần nhau hơn, tính mạng của cả hai càng nguy hiểm. Điều kiện tiên quyết để hai người giành lấy sự sống là phải rời xa nhau, nhưng tình yêu cứ khiến họ đắm chìm không dứt ra được. Phải lựa chọn giữa tình yêu cháy bỏng và đảm bảo thân nhiệt lạnh đúng mức, liệu đôi nam nữ Adam và Eva “người đóng băng” – Dong-chan và Mi-ran có đến được với nhau hay không, và cả hai phải làm gì với định mệnh của mình? Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ đó…

Ma Dong-chan (Trước khi bị “đóng băng” 32 tuổi, sau khi bị “đóng băng” 52 tuổi, nhà sản xuất chương trình tạp kỹ truyền hình) – do nam diễn viên Ji Chang-wook thủ vai.

Chàng mỹ nam Ma Dong-chan đã trở lại sau 20 năm vắng bóng vì bị “đóng băng”. Dù đã già thêm 20 tuổi, anh vẫn sở hữu khuôn mặt đẹp trai và vóc dáng vạm vỡ hoàn hảo, không khác gì một chàng trai bước ra từ truyện tranh. Chàng trai của thế hệ 6X ngày nào giờ đã trở thành một anh chàng thế hệ Z. Trước khi bị “đóng băng”, không chỉ có ngoại hình hoàn hảo, Dong-chan còn là ngôi sao trong làng sản xuất chương trình tạp kỹ giải trí. Đã không làm thì thôi chứ bất cứ chương trình nào anh sản xuất cũng thành công. Không thích đi theo lối mòn, Dong-chan luôn can đảm làm những gì người khác không dám. Không biết có phải chính tính cách ‘bất cần’ này đã khiến anh quyết tâm tham gia thử thách của chương trình “Người đóng băng” do chính mình sản xuất hay không. Đáng lẽ chỉ bị đóng băng trong một ngày, anh lại phải trải qua quãng thời gian 20 năm, và khi tỉnh dậy trở thành “Người đóng băng” chính hiệu. Trớ trêu thay, mối tình đầu một thời thề non hẹn biển với anh giờ đã trở thành trưởng ban biên tập thời sự nổi tiếng, đàn em vô tích sự ngày ấy đã là trưởng ban sản xuất các chương trình giải trí, đã vậy mọi thứ bậc trong gia đình đều đảo lộn hết cả. Thế giới sau khi Dong-chan tỉnh dậy không còn là thế giới mà anh từng biết nữa. Giờ đây, người ta sử dụng công nghệ 5G, quả là khó khăn với người đến từ thế hệ 2G, nhưng may mắn là sức nhạy bén thiên tài vẫn còn trong anh. Tuy rất vất vả để theo kịp thời đại, nhưng anh đã tận dụng hết những điểm mạnh để sản xuất một chương trình truyền hình mới đi ngược với thời đại. Thành công này đã đưa anh trở lại vị trí ngôi sao trong làng sản xuất các chương trình tạp kỹ. Là khuôn mặt sáng giá trong thời đại mới, nhưng Dong-chan vẫn không thể đoán được người khác nghĩ gì. Thậm chí, anh còn không hiểu nổi tình cảm dành cho cô nàng “người đóng băng” Mi-ran là gì nữa…

Ko Mi-ran (Trước khi bị “đóng băng” 24 tuổi, sau khi bị “đóng băng” 44 tuổi, sinh viên chuẩn bị xin việc làm) – do nữ diễn viên Won Jin-ah thủ vai

Ko Mi-ran là cô sinh viên có khuôn mặt xinh đẹp nhưng tính khí hơi thất thường. Xét về tính nết nóng lạnh thất thường thì đúng là không ai qua được cô. Chẳng ai biết được cô đang nghĩ gì, cũng chẳng biết một ngày cô “dở dở ương ương” đến mấy lần. Nhưng Mi-ran lại là người chị gái vô cùng ấm áp, tốt bụng, hết lòng vì đứa em đau ốm của mình. Chỉ cần kiếm được tiền, cô không ngại bất kể công việc gì. Cô sinh viên trẻ Mi-ran luôn mạnh mẽ, không sợ khó khăn, dám tham gia tất cả các thử thách xưa nay chưa ai từng làm. Có lẽ chính nỗ lực vì miếng cơm manh áo và nghị lực bất chấp khó khăn đã đưa Mi-ran đến với chương trình thử nghiệm người “đóng băng”. Cứ tưởng chỉ sau một ngày “ngủ một giấc sâu”, Mi-ran sẽ được bước trên con đường trải thảm hoa, nào ngờ mãi 20 năm sau cô mới tỉnh dậy. Chưa từng trải qua tình yêu đúng nghĩa, chưa có công việc ổn định, thậm chí chưa bao giờ tham gia bảo hiểm lương hưu, vậy mà hiện tại Mi-ran đã ở độ tuổi ngoài tứ tuần - 44 tuổi. Gia đình, bạn bè, đến cả thế giới xung quanh cô đều thay đổi, và có lẽ đến “ma quỷ” cũng phải bỏ chạy trước hoàn cảnh trớ trêu của cô, tất cả chỉ vì cái thử nghiệm người “đóng băng” ấy. Mi-ran đi theo bắt đền Dong-chan, nhưng không ngờ tình yêu lại nảy nở giữa họ.

Na Ha-young (46 tuổi, trưởng ban biên tập thời sự) – nữ diễn viên Yoon Se-ah

Na Ha-young thời trẻ (26 tuổi, người dẫn chương trình truyền hình) - diễn viên Chae Seo-jin

“Chúng ta hãy bắt đầu lại đi, tình yêu của chúng ta chưa kết thúc mà…”

MC truyền hình Na Ha-young là người yêu của Ma Dong-chan 20 năm trước, họ còn từng hứa hẹn sẽ kết hôn. Hơn ai hết, Ha-Young phản đối việc người yêu mình trực tiếp tham gia chương trình thử nghiệm người “đóng băng”. Nhưng vì niềm đam mê của người yêu, đã vậy Dong-chan còn hứa sẽ trở về an toàn, Na-young đã chấp nhận để anh tham gia chương trình. Nhưng một ngày trôi qua không có tin tức gì, Dong-chan biến mất và không quay lại như đã hứa. Đáng lẽ Ha-young phải đi tìm người yêu của mình, nhưng áp lực từ nhà đài đã cô khiến bất lực, từ bỏ việc tìm Dong-chan. 20 năm sau, vẫn với dáng vẻ ngày nào, Dong-chan bất ngờ xuất hiện trước mặt cô như một kỳ tích. Nhìn thấy người mình từng yêu, những cảm xúc yêu đương đã chết trong cô dần sống lại. Mặc dù tình cảm ấy vẫn còn, nhưng trước gương, cô đã là con người hoàn toàn khác. Liệu Ha-young của hiện tại có thể quay trở lại yêu Dong-chan hay không? Nhưng cô gái Mi-ran trẻ trung xinh xắn bên cạnh Dong-chan cứ khiến cô phải để tâm…