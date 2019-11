Hàn Quốc tăng cường hợp tác thương mại với các nước ASEAN

ASEAN, nền kinh tế phát triển sôi động

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có 10 quốc gia thành viên, và đang nổi lên là một trong những khu vực có nền kinh tế phát triển sôi động nhất thế giới. Tổng dân số của các nước thành viên ASEAN là hơn 650 triệu người, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng quy mô thương mại của các nước Đông Nam Á đều lên tới 3000 tỷ USD. ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc sau Trung Quốc. Đây là kết quả của những nỗ lực xúc tiến thương mại song phương kể từ khi Hàn Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối thoại năm 1989. Thời điểm mới thiết lập quan hệ ngoại giao, quy mô kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN chỉ ở mức 8,2 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á đạt 3,99 tỷ USD, nhập khẩu đạt 4,19 tỷ USD. Sau 30 năm, quy mô thương mại Hàn-ASEAN đã tăng xấp xỉ 20 lần, với xuất khẩu đạt 100,1 tỷ USD và nhập khẩu 59,6 tỷ USD năm 2018. Tổng quy mô xuất khẩu của Hàn Quốc tăng gấp 7,3 lần, nhập khẩu tăng gấp 6,8 lần so với 30 năm trước đó. Cán cân thương mại của Hàn Quốc đối với các nước ASEAN thâm hụt 150 triệu USD năm 1989, đến năm 2018 đã thặng dư 40,5 tỷ USD. Từ đầu năm đến cuối tháng 10, quy mô xuất khẩu của Hàn Quốc sang khu vực ASEAN đạt khoảng 80 tỷ USD, giảm 2,8%, nhập khẩu đạt 47,4 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo quy mô thương mại giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN năm nay sẽ tương đương năm ngoái.





Các nước ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc

Hiện tại, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc là Trung Quốc, sau đó là các nước khu vực ASEAN. Như vậy, ASEAN xếp hạng cao hơn Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nhật Bản trong danh sách đối tác thương mại của Hàn Quốc. Trong khi đó, Seoul là đối tác thương mại lớn thứ 5 của ASEAN sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Trong 10 quốc gia đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc có tên 3 nước ASEAN. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba với tỷ lệ 8,9%, trong khi Singapore đứng thứ 8 và Malaysia đứng thứ 10.





Quy mô thương mại Hàn-Việt tăng mạnh

Đặc biệt, quy mô thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam đang tăng trưởng rất mạnh. Năm 1989, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam đạt 45 triệu USD, nhập khẩu 41 triệu USD. Đến năm 2018, kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam đã lên thành 48,6 tỷ USD, và nhập khẩu cũng đạt 19,6 tỷ USD. Từ đầu năm đến cuối tháng 10 năm nay, cán cân thương mại của Hàn Quốc đối với Việt Nam đã thặng dư 22,3 tỷ USD, tương đương với Trung Quốc. Cùng với đó, quy mô đầu tư của Hàn Quốc vào các nước ASEAN cũng tiếp tục tăng. Năm ngoái, khu vực ASEAN là đối tác đầu tư lớn thứ ba của Hàn Quốc. Năm 2014, số doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại các nước ASEAN là 850 công ty. Con số này đã lên thành 1.292 công ty, tăng gấp 1,5 lần trong vòng 4 năm qua. Seoul cũng đã thắng thầu các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở các nước ASEAN, với tổng trị giá 11,9 tỷ USD, trong bối cảnh các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines đang đẩy mạnh phát triển kinh tế.





Hàn Quốc thúc đẩy ký kết FTA song phương với các nước Đông Nam Á

Sau khi ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-ASEAN, Chính phủ Hàn Quốc đã tích cực thúc đẩy ký kết FTA song phương với các nước thành viên của ASEAN. Việc Hàn Quốc và Indonesia tuyên bố đã đạt thỏa thuận thực chất về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) ngày 16/10 là kết quả của những nỗ lực này. Như vậy, CEPA Hàn-Indonesia sẽ giúp Seoul hưởng nhiều ưu đãi khi xuất khẩu sang nước Đông Nam Á này, thay vì chỉ áp dụng những điều kiện xuất khẩu của FTA Hàn-ASEAN. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy nhanh tiến trình đạt thỏa thuận thực chất về hiệp định song phương với Philippines và Malaysia trong tháng này.