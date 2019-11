FoodMaster Group – doanh nghiệp sản xuất sữa ít béo cho thú cưng đầu tiên tại Hàn Quốc

© Food Master Group

Ước mơ trở thành Apple trong ngành thực phẩm





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu FoodMaster Group, doanh nghiệp sản xuất sữa cho thú cưng đầu tiên tại Hàn Quốc. Giám đốc Park Hyeong-su giới thiệu về doanh nghiệp.

FoodMaster Group được thành lập tháng 3 năm 2017 với mục tiêu đổi mới ngành thực phẩm, tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đều mơ ước trở thành gã khổng lồ công nghệ Apple hay Dyson (Mỹ) trong ngành công nghiệp thực phẩm. Tên gọi FoodMaster Group đại diện cho một nhóm chuyên gia nổi tiếng hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm tiếp thị, sản xuất, nghiên cứu và phát triển thực phẩm.





Chuyên gia 22 năm về sữa để mắt tới ngành sữa cho thú cưng





FoodMaster Group đặt mục tiêu đổi mới ngành thực phẩm thú cưng. Tương tự công ty công nghệ Dyson (Mỹ) với 2.000 trên 6.000 nhân viên là kỹ sư và nhà khoa học, doanh nghiệp Hàn Quốc này tập hợp đội ngũ chuyên gia đông đảo, với niềm tin đổi mới bắt nguồn từ phát triển công nghệ mới, nhằm cắt giảm bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày của người tiêu dùng. Bản thân Giám đốc Park Hyeong-su cũng là chuyên gia về thực phẩm. Ông chia sẻ.





Tôi từng phụ trách tiếp thị, bán hàng và chiến lược sản phẩm tại một doanh nghiệp sữa lớn tại Hàn Quốc trong 22 năm. Tuy nhiên, tôi đã quyết định rời công ty vì căng thẳng và vấn đề sức khỏe. Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi đã suy nghĩ mình có thể làm gì để cống hiến tốt nhất, và loại hình kinh doanh nào có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Tôi đã để mắt tới ngành chăm sóc thú cưng mới xuất hiện ở Hàn Quốc. Thị trường này đã chứng tỏ khả năng sinh lợi tại các nền kinh tế có thu nhập bình quân đầu người (GNI) trên 30.000 USD/năm, như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Với 10 năm phát triển và quản lý nhất quán, thị trường chăm sóc thú cưng Hàn Quốc chắc chắn sẽ phát triển thịnh vượng.





Sữa cho thú cưng được sản xuất bởi các chuyên gia





Dù đã nghỉ việc ở công ty cũ, Giám đốc Park Hyeong-su vẫn quan tâm đến ngành sữa. Tỷ lệ sinh thấp tại xã hội Hàn Quốc hiện nay khiến số lượng trẻ em và học sinh, nhóm tiêu thụ sữa chủ yếu, giảm, và nhu cầu tiêu thụ sữa ở thị trường thú cưng tăng lên. Hiện nay, có khoảng 10 triệu thú cưng tại Hàn Quốc. Sữa cho thú cưng nghe có vẻ xa lạ với công chúng, nhưng giá trị thị trường này đã lên tới 9 triệu USD. Giám đốc Park Hyeong-su đã để mắt tới thị trường này và tìm đến các chuyên gia. Ông tiết lộ.





Sữa Dr. Holi Pet của chúng tôi là sản phẩm do ba chuyên gia hợp tác phát triển, bao gồm một giáo sư về sữa, một giáo sư dược học nghiên cứu dinh dưỡng cho vật nuôi, và một bác sĩ thú y có bằng tiến sĩ. Do đều nuôi thú cưng tại nhà, nên cả ba giáo sư đều rất tận tâm, nhiệt huyết trong dự án nghiên cứu. Với sự giúp đỡ của Khoa nghiên cứu thú cưng tại một trường Đại học trong nước, chúng tôi đã tiến hành nhiều thí nghiệm lâm sàng và thử nghiệm ưu tiên để phát triển loại sữa an toàn, đáng tin cậy cho thú cưng. Thú cưng không giống các loại gia súc trang trại như bò hay ngựa, và sữa cho thú cưng là một sản phẩm phức tạp, kết hợp giữa sữa và thức ăn. Sản phẩm đòi hỏi sự góp sức của các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó, thật lý tưởng khi ba chuyên gia cùng hợp tác để phát triển sản phẩm sữa cho thú cưng này.





Ra mắt sữa ít béo cho thú cưng đầu tiên tại Hàn Quốc





Sữa cho thú cưng cần được đặc chế cho từng loài. Với chó và mèo, hệ thống tiêu hóa của chúng không tiết ra đủ lượng enzyme để chuyển hóa đường lactose có trong sữa. Nếu sử dụng sữa bò, chúng sẽ gặp các vấn đề tiêu hóa như khó chịu dạ dày và tiêu chảy. Do đó, các nhà phát triển sữa cho thú cưng cần làm việc với các bác sĩ thú y và chuyên gia trong quá trình nghiên cứu sản phẩm. Hiểu được điểm quan trọng này, FoodMaster Group đã mời các chuyên gia nhiều lĩnh vực như dược thú y, chế biến sữa và dược phẩm; đồng thời thực hiện hàng chục thử nghiệm lâm sàng để tạo ra sản phẩm mới. Giám đốc Park Hyeong-su chia sẻ thêm.





Toàn bộ sản phẩm Dr. Holi Pet tại Hàn Quốc đều là sữa ít béo. Theo một nghiên cứu tại Mỹ, hơn 50% thú cưng bị béo phì. Khác với sữa thông thường chứa tới hơn 4% chất béo, Dr. Holi Pet chỉ chứa 1,6% hàm lượng chất béo, dưới 110 kal. Do đó, sản phẩm rất hữu ích cho điều trị bệnh béo phì ở thú cưng. Quy trình sản xuất và các thành phần cơ bản của Dr. Holi Pet tương tự quy trình chế biến sữa cho người. Chúng tôi đã tung ra 8 loại sản phẩm khác nhau dựa theo độ tuổi, chủng loại và sở thích của thú cưng.

Thử thách với thị trường toàn cầu





Ra mắt năm 2017, Dr. Holi Pet là loại sữa ít béo cho thú cưng đầu tiên tại Hàn Quốc. Công ty đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng các vấn đề khác nhau của vật nuôi, như bệnh béo phì, bệnh ngoài da, trật khớp hông, đặc điểm di truyền, các vấn đề tiêu hóa, và cuối cùng đã phát triển ra loại sữa ít béo cho thú cưng. Tuy nhiên, dù sản phẩm có hữu ích như thế nào, thú cưng cũng sẽ chẳng ngó ngàng đến nếu chúng không ngon. Do đó, doanh nghiệp đã đa dạng hóa các sản phẩm để phù hợp với độ tuổi, khẩu vị và các yếu tố khác của thú cưng, và phân thành các loại như Em bé (Baby), Người lớn (Adult), Người già (Senior), Caramel, Vani và Probiotic. Triết lý của FoodMaster Group là tạo ra các sản phẩm không đơn thuần là thức ăn chăn nuôi, mà giống như thực phẩm dành cho con người. Các sản phẩm của hãng hiện đã có mặt tại nhiều cửa hàng trong nước như chuỗi bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc E-mart, chuỗi cửa hàng mỹ phẩm Olive Young, cửa hàng bách hóa Shinsegae, và dịch vụ mua sắm tại nhà GS. Nhờ phản ứng tích cực của người tiêu dùng, 7 sản phẩm của công ty đã được nhận giải thưởng sản phẩm xuất sắc 2019 (2019 Seoul Awards for Outstanding Products) do Văn phòng xúc tiến thương mại Seoul trao tặng. Hiện tại, doanh nghiệp này đã sẵn sàng khai thác thị trường toàn cầu. Ông Park Hyeong-su nhận định.





Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được sự quan tâm từ nhiều nước. Ngay từ đầu, chúng tôi đã hướng đến mục tiêu thị trường toàn cầu, nên đã ba năm liên tiếp tham dự một hội chợ thú cưng ở Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới. Từ năm tới, chúng tôi dự định tham dự hai hội chợ trong một năm ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Không nhiều doanh nghiệp nhỏ đổ nhiều công sức và tiền bạc cho xuất khẩu như vậy. Hiện nay chúng tôi đang thương thảo số lượng và đơn hàng với một số người mua tiềm năng từ Indonesia, Việt Nam, Trung Quốc và HongKong. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi dự định tung ra sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho vật nuôi vào tháng tới. Chúng tôi đã mất nhiều thời gian phát triển sản phẩm mới, và tự tin vào chất lượng tốt nhất thế giới của chúng. Năm tới, chúng tôi có kế hoạch ra mắt 5 loại sản phẩm vật nuôi sáng tạo chưa từng xuất hiện trên thị trường.





Với mục tiêu trở thành một trong những người dẫn đầu ngành thực phẩm thú cưng toàn cầu, FoodMaster Group đang xúc tiến khai thác thị trường nước ngoài. Giá trị thị trường chăm sóc thú cưng toàn cầu lên tới 130 tỷ USD trong năm ngoái, và dự báo sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay. Doanh nghiệp Hàn Quốc này được chờ đợi sẽ phát triển và gặt hái thành công trên thị trường chăm sóc thú cưng đầy tiềm năng.