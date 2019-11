Cảnh Sát Bắt Ma (Catch the Ghost)

Tên tiếng Hàn: 유령을잡아라

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Moon Geun-yeong, Kim Seong-ho, Jeong Yu-jin, Jo Jae-yoon

Đạo diễn: Shin Yoon-seop

Kịch bản: So Won, Lee Yeong-ju

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 21/10/2019

Số tập: 9+





Giới thiệu

Tàu điện ngầm là phương tiện giao thông công cộng quen thuộc của người dân Hàn Quốc. “Từ chuyến tàu đầu tiên đến chuyến tàu cuối cùng”, có lẽ chen chúc trong những ga tàu điện ngầm khiến người ta mệt mỏi hơn cả. “Cảnh Sát Bắt Ma” là bộ phim hình sự lãng mạn xoay quanh một đội cảnh sát tàu điện ngầm đang nỗ lực bắt tên tội phạm giết người hàng loạt vẫn lẩn trốn ở ga tàu, và được đặt biệt danh “bóng ma tàu điện ngầm”.





Yoo-ryung (29 tuổi) – diễn viên Moon Geun-yeong

Yoo-ryung là nữ cảnh sát tân binh của đội cảnh sát tàu điện ngầm ga Wangsoori. Chị gái song sinh của cô mất tích không lý do hai năm trước. Tuy không tìm thấy thi thể, nhưng dựa vào dữ liệu thu thập được, Yoo-ryung nghi ngờ chính tên “bóng ma tàu ngầm” đã sát hại và giấu xác chị mình. Để bắt được tên này, Yoo-ryung đã tự mình phân tích và ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của toàn bộ 351 bến tàu điện ngầm. Từ lối đi, các khúc rẽ, lối lên xuống tàu, hệ thống thang máy, đến cả vị trí đặt gương soi, bình chữa cháy, mọi không gian của hệ thống tàu điện ngầm đều nằm gọn trong đầu Yoo-ryung. Bất kể là bến tàu nào, Yoo-ryung đều có thể hình dung chi tiết và chính xác toàn bộ bản đồ, giống như trong đầu cô đã định hình sẵn một đoạn video 3D, giúp cô suy luận, tính toán vị trí cần thiết. Với nhiệt huyết cùng khả năng nhận thức không gian đặc biệt của mình, Yoo-ryung đã nộp đơn xin công tác tại đơn vị cảnh sát tàu điện ngầm. Bởi lẽ chỉ làm việc ở đây, cô mới có thể đến gần hiện trường hơn …





Go Ji-seok (33 tuổi) – diễn viên Kim Seong-ho

Go Ji-seok là cảnh sát hình sự đã có hai năm công tác tại đội cảnh sát tàu điện ngầm Wangsoori. Khi còn là đội trưởng đội tuần tra ga tàu, anh từng bị gãy chân do lao thẳng từ tầng hai xuống không khác gì một siêu anh hùng. Từ đó, Ji-seok nhận ra mình nhất định phải trở thành cảnh sát, bởi trong thực tế chẳng có siêu anh hùng nào tồn tại cả. Tính sơ sơ, Ji-seok đã sở hữu tận 18 đai đẳng, không có môn võ thuật nào anh không biết như Taekwondo, Hiệp khí đạo, Karate v.v… Tốt nghiệp Thủ khoa Đại học cảnh sát, anh được phân công về đội hình sự, trở thành anh hùng của cả đội khi tay không bắt tội phạm giết người có vũ khí, một mình bắt cả băng đảng xã hội đen. Khi sự nghiệp đang khởi sắc, Ji-seok phải đối mặt với sự thật anh còn phải nuôi mẹ già mắc bệnh mất trí nhớ. Để tập trung chăm sóc mẹ, Ji-seok quyết định thay đổi định hướng cuộc đời, từ một cảnh sát hình sự trở thành công chức cảnh sát. Nghĩa là thay vì làm cảnh sát truy bắt kẻ xấu, người hùng bắt tội phạm, giờ đây anh lựa chọn trở thành cảnh sát bàn giấy, cứng nhắc chấp hành quy tắc và điều lệ. Gánh nặng của cuộc sống đã khiến người cảnh sát ấy không thể tự do bay nhảy được nữa.





Ha Ma-ri (33 tuổi) – diễn viên Jeong Yu-jin

Ha Ma-ri là đội trưởng đội điều tra số 1 trực thuộc Tổ điều tra khu vực, con gái duy nhất của giám đốc Sở cảnh sát. Xuất thân từ trường cảnh sát, có ngoại hình xinh xắn và gia thế hoành tráng, cô được gắn với danh hiệu ‘đứa con ngoan số một’. Luôn đồng hành bên cô là người đàn ông hoàn hảo Ji-seok, thủ khoa đầu vào Đại học cảnh sát, một anh chàng không chỉ thông minh mà còn sở hữu 18 đai đẳng võ thuật. Có lẽ bất kỳ nữ sinh nào từng học ở ngôi trường này đều một lần rung động trước anh chàng, không chỉ vì ngoại hình mà vì cả tính cách hoàn hảo của anh. Cùng nhau tốt nghiệp Đại học cảnh sát ở vị trí Thủ khoa và Á khoa, Ji-seok và Ma-ri hứa hẹn sẽ cùng nhau truy quét hết những kẻ xấu. Vậy mà, một ngày nọ, Ji-seok đặt dấu chấm hết cho kịch bản tuyệt vời của cặp đôi cảnh sát hình sự trẻ tuổi, anh rời bỏ đội hình sự và trở thành cảnh sát tàu điện ngầm…!





Lee Man-jin (45 tuổi) – diễn viên Jo Jae-yoon

Lee Man-jin là cảnh sát hình sự tại đội cảnh sát tàu điện ngầm Wangsoori với 17 năm tuổi nghề. Riêng thời gian anh theo dõi camera giám sát đã lên tới 100 ngàn giờ. Man-jin sở hữu một đôi mắt tinh tường sắc sảo, có thể phát hiện những yếu tố bất thường khi xem camera giám sát. Anh là huyền thoại sống của những cảnh sát hình sự trong đội cảnh sát tàu điện ngầm vì đã từng tìm ra nghi phạm khi phân tích một đoạn video được tua nhanh gấp bốn lần. Ở nhà, Man-jin là một ông bố của 4 đứa con, đứa lớn bướng bỉnh nhất mới học lớp 7, và đứa nhỏ nhất còn đang nằm ngửa bú bình.