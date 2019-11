SuperM dẫn đầu Billboard 7 tuần liên tiếp

© SM Entertainment

Theo thông tin từ tạp chí âm nhạc danh tiếng thế giới Billboard ngày 26/11 vừa qua, album phát hành đầu tháng 10 của nhóm nhạc siêu thần tượng SuperM đang giữ vị trí 168 trên Bảng xếp hạng “Billboard 200”, và duy trì ngôi Quán quân tại Bảng xếp hạng “World Album” 7 tuần liên tiếp.





Tính cả bài hát chủ đề “Jopping”, album đầu tay của SuperM có tổng cộng 5 ca khúc mang 5 sắc thái âm nhạc khác nhau, giúp nhóm trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên có album ra mắt đạt ngôi vương trên Bảng xếp hạng “Billboard 200” tuần thứ 3 của tháng 10.





Bên cạnh đó, SuperM cũng vừa tổ chức thành công tour “SuperM We Are The Future Live” tại các thành phố lớn của Mỹ như New York, Chicago, Washington, và sắp tới là San Diago vào ngày 30/11.





SuperM là nhóm nhạc dự án tập hợp các siêu idol có kỹ năng trình diễn đỉnh cao từ các nhóm nhạc nam thuộc Công ty SM Enterterment: Taemin (SHINee), Kai và Baekhyun (EXO), Taeyong và Mark (NCT 127), Lucas và Ten (nhóm Trung Quốc – WayV). Sau khi ra mắt, nhóm liên tục lập thành tích đáng nể trên thị trường âm nhạc Mỹ với album đầu tay “SuperM” cùng một loạt tour showcase thu hút hàng nghìn người hâm mộ địa phương.