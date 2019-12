Hậu rời YG, CL thông báo trở lại sau 3 năm vắng bóng

© CL

Ơn giời! Cuối cùng thì CL cũng chịu comeback với album dự án mới “사랑의 이름으로” (In The Name Of Love) (Nhân danh tình yêu) sau 3 năm vắng bóng kể từ khi rời 2NE1.





Mới đây, cô nàng đã “thả thính” về màn comeback bằng teaser của sản phẩm âm nhạc mới trên trang Instagram cá nhân và kênh YouTube. Theo đó, CL sẽ chính thức comeback ngày 4/12 tới đây. Các fan hâm mộ Hàn Quốc cũng như quốc tế đang vô cùng háo hức và phấn khích cực độ bởi CL đã “đóng băng” hoạt động quá lâu rồi.





Ngay khi vừa công bố teaser, CL ngay lập tức nhận được “cơn mưa lời khen” từ khán thính giả như “Nữ hoàng đã trở lại”, “Tôi đợi giây phút này đã lâu lắm rồi”, “Giọng hát đến từ thiên đường” .v.v.. Điều này chứng tỏ sức hút của cựu thủ lĩnh 2NE1 chưa bao giờ thuyên giảm, và tình yêu các fan hâm mộ dành cho huyền thoại K-pop một thời vẫn luôn nồng nhiệt như vậy.





Vì là album dự án, nên “사랑의 이름으로” (In The Name Of Love) (Nhân danh tình yêu) sẽ phát hành mỗi tuần 2 ca khúc, kéo dài trong 3 tuần, hứa hẹn chiêu đãi người yêu nhạc sản phẩm âm nhạc đỉnh nhất những ngày cuối năm.