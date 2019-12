Seoul hạn chế ô tô cũ chạy diesel trong trung tâm thành phố

Hạn chế ô tô gây ô nhiễm không khí tham gia giao thông

Kể từ tháng 7 năm nay, chính quyền thành phố Seoul đã áp dụng thí điểm biện pháp hạn chế ô tô chạy dầu diesel đã cũ vào “Khu vực giao thông xanh” nhằm làm sạch bầu không khí trong thành phố. “Khu vực giao thông xanh” là khu vực phía trong tường thành Hanyang, gồm 8 phường thuộc quận Jongno và 7 phường thuộc quận Jung, trung tâm thủ đô Seoul. Kết quả là lượng khí NOx (oxit nitơ) và bụi siêu nhỏ trong không khí đã giảm. Được biết, nếu ô tô xả thải ở mức 5, mức cao nhất, như xe chạy bằng dầu diesel đã cũ, bị hạn chế lưu thông thì lượng bụi mịn trong khu vực giao thông xanh có thể sẽ giảm 15,6%. Từ 1/12, thành phố Seoul đã chính thức áp dụng biện pháp này. Cùng với đó, Chính quyền thành phố cũng đưa ra biện pháp giao thông thân thiện với môi trường trong khu vực này. Cụ thể, từ tháng 1 năm 2020, thành phố Seoul sẽ vận hành 27 chiếc xe buýt khu vực giao thông xanh với 4 tuyến đi qua các địa điểm quan trọng và địa điểm du lịch trong trung tâm thành phố, trong đó có Ga Seoul, Jongro, Myeongdong, Trung tâm thiết kế Dongdaemun (DDP), núi Namsan và các cung điện tiêu biểu trong lòng thủ đô. Giá vé của tuyến xe buýt này là 600 won (0,51 USD), bằng nửa giá vé xe buýt nội thành hiện tại.





Thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường

Thêm vào đó, Chính quyền thành phố Seoul sẽ xúc tiến tăng số lượng phương tiện giao thông chia sẻ, thân thiện với môi trường như ô tô và xe đạp chia sẻ, cũng như cải thiện tình hình kết nối phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông chia sẻ cùng các đoạn đường đi bộ. Thành phố Seoul cũng có kế hoạch đưa khu vực Gangnam và Yeouido vào khu vực giao thông xanh năm 2021. Seoul sẽ bổ sung đường thông minh và xe đưa đón tự hành tại khu Gangnam, một trong những khu vực rất cần kiểm soát lưu thông ô tô. Yeouido lại có đủ cơ sở hạ tầng giao thông, như đường dành cho xe đạp, nên chính quyền sẽ thúc đẩy sử dụng các phương tiện cá nhân như xe đạp, xe trượt điện và xe điện cân bằng.





Cần sớm cải thiện chất lượng không khí trong nước

Vấn đề ô nhiễm không khí tại Hàn Quốc đang ở mức tương đối nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra lượng bụi siêu nhỏ bình quân hàng năm đối với 73 quốc gia trên thế giới do cơ quan điều tra ô nhiễm không khí “Air Visual” thực hiện, Hàn Quốc đứng thứ 27 trong 73 nước, đứng thứ hai sau Chile trong các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về mức độ nghiêm trọng ô nhiễm không khí. Các chuyên gia nhận định mức độ ô nhiễm không khí, đặc biệt là vấn đề bụi siêu nhỏ ở Hàn Quốc nghiêm trọng là do các yếu tố bên trong và bên ngoài. Về tác động từ bên ngoài, không thể không kể đến ảnh hưởng của Trung Quốc. Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã thực hiện nghiên cứu chung và đưa ra báo cáo phân tích bụi siêu nhỏ tại Hàn Quốc. 51% bụi siêu nhỏ phát sinh trong nước, 49% phát sinh từ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu phân tích riêng số liệu của mùa đông, thì 70% bụi siêu nhỏ tại Hàn Quốc phát sinh từ Trung Quốc. Thời điểm nồng độ bụi siêu nhỏ trong không khí cao tại Hàn Quốc là từ tháng 12 đến tháng 3 sang năm. Đó là bởi ở trong nước, tỷ lệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than và dầu lửa tăng cao vào mùa đông. Do đó, Hàn Quốc rất cần hợp tác với Trung Quốc và Nhật Bản để đối phó với vấn đề bụi siêu nhỏ. Như vậy, biện pháp hạn chế lưu thông xe chạy bằng dầu diesel sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí trong trung tâm thành phố. Cùng với đó, Chính phủ sẽ giảm hoạt động của nhà máy nhiệt điện than đá trung và dài hạn. Năm 2017, lượng điện trong nước sản xuất từ nhà máy chạy bằng than đá chiếm 45%, cao hơn nhiều so với mức bình quân của các nước OECD là 27%. Chính phủ cũng bố trí 4.000 tỷ won (3,38 tỷ USD) ngân sách để đối phó với bụi nhỏ, tăng 74,6% so với năm nay, với mục tiêu đến năm 2024 giảm 35% nồng độ bụi siêu nhỏ so với năm 2016.