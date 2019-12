Tăng trưởng kinh tế quý III đạt 0,4%

ⓒKBS News

Quý III năm nay, tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt 0,4%. Trong khi đó, chỉ số giảm phát GDP, phản ánh tình hình vật giá chung của toàn bộ nền kinh tế, rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 20 năm qua, kể từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á.

Tỷ lệ tăng trưởng quý III

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 3/12 công bố số liệu điều chỉnh, cho biết Tổng sản phẩm quốc nội thực tế trong quý III tăng 0,4% so với quý trước, và tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, tương tự số liệu sơ bộ BOK công bố hồi tháng 10.

Số liệu sơ bộ tính theo số liệu thực tế của hai tháng đầu quý và số liệu dự báo của tháng còn lại. Số liệu điều chỉnh phản ánh toàn bộ chỉ số thực tế của cả ba tháng trong quý III. Thông thường, nếu không có biến động lớn về xuất khẩu hay thiên tai, thì số liệu sơ bộ không khác biệt nhiều với số liệu điều chỉnh.

Trong quý III, tiêu dùng tư nhân tăng 0,2%, đầu tư thiết bị tăng 0,6%, đầu tư vào các sản phẩm sở hữu trí tuệ tăng 1%, xuất khẩu tăng 4,6%, đầu tư xây dựng giảm 6% so với quý II. Nếu so với số liệu sơ bộ tháng 10, đầu tư xây dựng được điều chỉnh thấp hơn 0,8%, tiêu dùng tư nhân và xuất khẩu tăng lần lượt 0,1% và 0,5%. Mức độ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tiêu dùng Chính phủ giảm, tiêu dùng tư nhân tăng. Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế tăng 0,6% so với quý trước, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số giảm phát GDP

Chỉ số giảm phát GDP giảm 1,6% so với một năm trước, mức giảm sâu nhất kể từ mức 2,7% quý II năm 1999, ngay sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á. Chỉ số giảm phát GDP phản ánh mức giá chung của tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước. Chỉ số này giảm được phân tích là do đơn giá xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn, màn hình, chế phẩm hóa học, thép giảm đột biến. Chỉ số giảm phát tiêu thụ nội địa tăng 1%, trong khi chỉ số giảm phát xuất khẩu giảm 6,7%, chỉ số giảm phát nhập khẩu tăng 0,1%.

Ngân hàng trung ương giải thích chỉ số giảm phát xuất khẩu giảm nghĩa là giá các mặt hàng xuất khẩu đều giảm. Thông thường, chỉ số này giảm tức là lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu giảm, từ đó dẫn tới những tác động gián tiếp khác như giảm đầu tư, tuyển dụng và nguồn thu thuế của Chính phủ, cũng như thu nhập hộ gia đình, khiến tiêu dùng chững lại. Tuy nhiên, BOK cho biết chỉ số này không liên quan trực tiếp tới vật giá trong nước thông thường, nên chưa cần lo ngại về hiện tượng giảm phát.

Triển vọng tăng trưởng kinh tế thời gian tới

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế 2% trong năm nay. Ngân hàng trung ương ngày 29/11 dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2% trong năm nay và 2,3% trong năm sau, giảm 0,2% so với dự báo hồi tháng 7. Để tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cả năm 2019 đạt ngưỡng 2% thì tỷ lệ tăng trưởng quý IV phải đạt từ 0,93% tới 1,3%. Tuy nhiên, xét theo xu hướng hiện nay, các chuyên gia cho rằng kinh tế quý IV sẽ khó đạt được mức tăng trưởng trên. Mức tăng tiêu dùng tư nhân được dự báo thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Trong khi đó, xuất khẩu đang giảm 12 tháng liên tiếp. Trong tháng 11, toàn bộ các chỉ số về đầu tư, sản xuất và tiêu dùng đều đồng loạt giảm. Hiện tại, Chính phủ đang tích cực giải ngân ngân sách để kéo nền kinh tế đi lên. Ngân hàng trung ương cho biết nếu Chính phủ giải ngân tối đa ngân sách trong năm nay, thì hoàn toàn có thể đạt được tỷ lệ tăng trưởng 2%.