Nhật Ký Đa Nhân Cách (Psychopath Diary)

Tên tiếng Hàn: 싸이코패스 다이어리

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Yoon Si-youn, Jeong In-seon, Park Seong-hun

Đạo diễn: Lee Jong-jae

Kịch bản: Ryu Yong-jae, Kim Kwan-chae

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 20/11/2019

Số tập: 7+

Giới thiệu

“Nhật Ký Đa Nhân Cách” kể về người đàn ông tên Yook Dong-sik. Anh tình cờ chứng kiến một vụ giết người, gặp tai nạn khi đang chạy trốn khỏi hiện trường vụ án và bị mất trí nhớ sau đó. Vô tình có được cuốn nhật ký của kẻ sát nhân ghi lại toàn bộ quá trình giết người, Dong-sik ngộ nhận mình là thủ phạm gây ra các vụ giết người hàng loạt, từ đó các tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Yook Dong-sik (34 tuổi, nhân viên phòng tư vấn tài chính, công ty chứng khoán Daehan) – diễn viên Yoon Si-youn

Yook Dong-sik vốn là nhân viên quèn trong một công ty chứng khoán, tuy đã làm ở công ty khá lâu, nhưng mấy năm trời anh vẫn chỉ được giao những công việc vặt vãnh. Là người đàn ông có tính cách mềm yếu, nhu nhược, Dong-sik suốt ngày bị người khác lợi dụng và không bao giờ biết cách từ chối. Trưởng phòng luôn tìm cớ trút giận, khi nào cần mới tìm đến anh, còn đồng nghiệp bằng tuổi do biết cách tát nước theo mưa nên sớm được ngồi vào vị trí đội trưởng, thậm chí nhân viên mới cũng không coi anh ra gì. Dong-sik thực sự chẳng khác gì một kẻ ngốc trong công ty. Với tính cách như vậy, thật không ngờ sở thích duy nhất của anh lại là sưu tập những bộ phim giật gân, kinh dị. Tuy không thể mở to mắt coi những cảnh ghê rợn, nhưng Dong-sik xem phim cốt để thỏa mãn trí tò mò của mình. Và rồi anh lén tham gia một blog dành cho những người yêu chó, bắt đầu nhận việc làm thêm là dắt chó đi dạo. Bản thân anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tiếp xúc với động vật thay vì con người. Từ nhỏ đến lớn chưa một lần gây chuyện, Dong-sik sống mẫu mực, hiền lành trong một đại gia đình chứng khoán. Bố và chị của anh cũng rất hài lòng về điều này. Nhưng tính chất của nghề chứng khoán không hề đơn giản, những phe cánh ma mãnh buộc phải đấu tranh để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, và việc ai đó bị hãm hại cũng không phải điều quá bất thường. Trong vòng tuần hoàn ấy, con cừu non như Dong-sik trở thành mắt xích thấp nhất trong chuỗi thức ăn cũng là điều dễ hiểu. Dong-sik bị buộc tội oan, trở thành tấm bia đỡ đạn cho sai lầm của trưởng phòng. Tất cả bạn bè và đồng nghiệp anh tin tưởng, thậm chí cả gia đình đều quay lưng lại với anh. Không còn nơi nào để giãi bày hay dựa dẫm, Dong-sik quyết định đặt ‘dấu chấm hết’ cho cuộc đời. Anh viết thư tuyệt mệnh và định quyên sinh, nhưng với bản tính nhút nhát, cuối cùng Dong-sik vẫn không dám tự vẫn. Không ngờ địa điểm Dong-sik chọn để tự vẫn cũng là nơi tên sát nhân máu lạnh hành động. Vô tình chứng kiến cảnh tượng này, anh bán sống bán chết chạy khỏi hiện trường. Trong lúc chạy trốn, Dong-sik gặp tai nạn và mất trí nhớ. Tỉnh dậy, Dong-sik thấy trong tay cuốn nhật ký của tên sát nhân, nên ngộ nhận mình chính là kẻ thủ ác gây ra các vụ giết người hàng loạt. Từ đó, anh trở nên tự tin hơn, coi mình là ‘thú săn mồi’ đối mặt với hiện thực.

Sim Bo-kyung (30 tuổi, cảnh sát đội tuần tra) – diễn viên Jeong In-seon

Sim Bo-kyung là hạ sĩ trong đội cảnh sát tuần tra khu vực gần công ty Dong-sik làm việc. Cô là cô gái có lý tưởng cao đẹp nhưng lại chọn con đường thỏa hiệp với hiện thực. Do khu vực cô phụ trách là nơi đông dân cư, tập trung nhiều điểm buôn bán, nên 8 năm qua Bo-kyung đã quá quen thuộc với cuộc sống ban ngày giải quyết những vụ lặt vặt, ban đêm đi tuần tra, đối phó với những kẻ say rượu. Ngày qua ngày, cuộc sống của cô là một chuỗi lòng vòng lặp đi lặp lại. Thật ra không phải ngay từ đầu Bo-kyung lựa chọn trở thành cảnh sát tuần tra khu vực, chấp nhận thỏa hiệp với hiện thực. Trước đây, bố của cô cũng là cảnh sát, thậm chí còn là một huyền thoại trong ngành cảnh sát hình sự, được nhiều người ngưỡng mộ. Ông nổi tiếng là người sống vì chính nghĩa, luôn đứng ra đối đầu với những điều phi lý. Khi còn làm việc trong đội đặc nhiệm, với tài suy luận khác người, ông đã góp công phá được những vụ án khó. Từ thuở nhỏ, Bo-kyung lớn lên với những cuốn sổ tay ghi lại những vụ án của bố hơn là những cuốn truyện tranh cổ tích. Theo dấu chân bố, Bo-kyung cứ thế ấp ủ giấc mở trở thành cảnh sát, và quyết định đi theo con đường này. Không may, ngày cô khoác lên mình bộ cảnh phục cũng chính là ngày bố cô bị tai nạn vì cố gắng điều tra một vụ án. Do ảnh hưởng của tai nạn, ông bị tổn thương một phần não và buộc phải về hưu sớm, giờ đây ông chỉ là một ông chú ngờ nghệch. Ông cần được điều trị liên tục nhưng tiền chế độ lại không đảm bảo được chi phí chữa bệnh. Đứng trước hiện thực phũ phàng, Bo-kyung buộc phải đưa ra quyết định lạnh lùng, cô thề không bao giờ sống cuộc đời như bố mình. Mấy năm trời cứ thế trôi qua, cô cố gắng sống một cuộc sống bình thường, thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhưng không biết tự bao giờ có ai đó cứ thì thầm bên tai mỗi khi cô đứng trước hiện trường vụ án. Tiếng thì thầm ấy xuất phát từ hình ảnh người bố trong quá khứ trong trí tưởng tượng của cô. Nào là nhìn thấy chứng cứ của một vụ mưu sát, nào là không biết chừng đây là một vụ giết người hàng loạt v.v… những tiếng thì thầm bên tai cô chính là ‘tiếng lòng’ của cô trong tiềm thức. Tuy lựa chọn con đường sống đúng với hiện thực, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn Bo-kyung chính là bản năng của người cảnh sát hình sự. Ngày hôm đó, trong lúc cô cố quên đi những lời thì thầm lảng vảng bên tai, thì “đùng”, Dong-sik từ đâu chạy tới đâm thẳng vào đầu xe cô. Sau khi tỉnh dậy, Dong-sik bị mất trí nhớ, Bo-kyung vô tình bị trói chặt với anh và phải đứng trước hai lựa chọn. Theo lẽ thường, Bo-kyung sẽ chấp nhận xử lý sự cố trong yên lặng, nhưng không hiểu sao cô luôn bị vướng vào những vụ việc liên quan đến Dong-sik. Và càng tiếp xúc với anh, cô càng phát hiện thêm nhiều điều bất ngờ về anh chàng này. Dong-sik nghiêm túc lắng nghe những câu chuyện của Bo-kyung trong khi không ai thèm nghe cô nói, thậm chí nhờ có anh mà cô tìm được gợi ý cho vụ án giết người hàng loạt. Từ đó, Bo-kyung coi Dong-sik là người cộng sự, đồng hành với cô trên hành trình truy bắt kẻ thủ ác.

Seo In-woo (36 tuổi, giám đốc công ty chứng khoán Dae-han) – diễn viên Park Seong-hun

Seo In-woo bị rối loạn đa nhân cách, rất lạnh lùng và có thói quen hành động vô cùng tỉ mỉ, cũng chính là người bị mất cuốn nhật ký ‘giết người’ nọ. Anh chính là con trai ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn và đảm nhận vai trò trưởng phòng kế hoạch chiến lược trong công ty. Với ngoại hình hoàn hảo, luôn tự tin, lại có tài ăn nói, In-woo cũng chính là kẻ máu lạnh, thủ phạm của những vụ án giết người hàng loạt, chủ nhân của cuốn nhật ký ‘giết người’ mà Dong-sik đang nắm trong tay. Từ nhỏ, In-woo luôn bị bố đối xử nghiêm khắc. Chính vì vậy, để trở thành kẻ thống trị, ‘thú săn mồi’ bậc cao trong chuỗi thức ăn, In-woo không bao giờ để lộ điểm yếu của bản thân. Để tồn tại và được bố thừa nhận, anh thậm chí đã từ bỏ người mẹ dứt ruột đẻ ra mình. Nhưng người bố ấy vẫn không thèm để ý đến anh. Đối với ông, In-woo mãi mãi là đứa con ngoài giá thú mà ông không muốn người đời biết đến. In-woo phải chứng kiến cảnh bố công khai giành quyền thừa kế cho cậu con trai út của người vợ chính thức. Từ đó, In-woo bắt đầu có thói quen viết nhật ký để giãi bày nỗi căm hận dâng trào, và lựa chọn con đường giết người để thỏa mãn khát khao trở thành kẻ săn mồi bậc cao. Anh luôn tự hào rằng mình khác với những kẻ giết người khác, bởi anh coi giết người là phương tiện để duy trì được sự bình ổn trước người bố đáng kinh tởm và người em được quyền thừa kế. Chính vì vậy, anh lập ra cho mình một quy tắc nghiêm ngặt vừa để đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa để thỏa mãn khao khát của cá nhân. Con mồi mà anh lựa chọn chính là những người yếu thế trong xã hội, những người mà dù một ngày có đột nhiên biến mất thì cũng chẳng ai thèm để ý hay khai báo mất tích. Giết người giống như một nghi lễ để anh tự khẳng định mình là kẻ mạnh, có quyền lực. Chính vì đối tượng anh lựa chọn đặc biệt như vậy, nên cho đến bây giờ, những vụ giết người hàng loạt anh gây ra không hề bị ai để ý. Đến ngày anh chuẩn bị xử lý thi thể thứ 7, Dong-sik đột nhiên xuất hiện khiến mọi việc đi lệch với quỹ đạo bấy lâu nay anh cố gắng gây dựng. Anh đánh mất cuốn nhật ký ghi lại lịch trình hàng ngày, thậm chí cả quá trình gây án. Lúc bấy giờ, Dong-sik lọt vào tầm ngắm của anh. Nhưng kỳ lạ thay, In-woo cảm nhận được điều gì đó rất giống mình từ Dong-sik. Thế rồi anh phát hiện Dong-sik đang sở hữu cuốn nhật ký của mình. Dù đọc hết được những chi tiết trong nhật ký, nhưng Dong-sik vẫn hành động rất bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên trong đời In-woo cảm nhận được nỗi sợ hãi thót tim là gì. Anh phát hiện ra ở Dong-sik có một điều gì đó, có thể còn nguy hiểm hơn cả bản thân mình. Chưa biết chừng Dong-sik chính là người bị rối loạn nhân cách đậm chất tâm thần 200%.