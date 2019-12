Monsta X tổ chức fan-concert tháng 1 năm 2020

© STARSHIP ENT

Nhóm nhạc thần tượng nam đến từ Starship – Monsta X sẽ tổ chức buổi fan concert mang tên “FAN-CON [MX HOME PARTY]” tại Sân vận động trong nhà Jamsil (quận Songpa, thủ đô Seoul) trong hai ngày 18 và 19/1 năm sau.





Trong hình ảnh poster được công bố, các chàng trai Monsta X xuất hiện với diện mạo dễ thương, tươi mới trong bộ pijama màu xanh da trời, tay ôm gối trắng, miệng nở nụ cười rạng rỡ “đốn tim” fan nữ, hứa hẹn những màn biểu diễn đắc sắc trong một không gian thân mật và ấm áp.





Đêm concert sắp tới lấy ý tưởng các thành viên Monsta X mời Monbebe (tên gọi fanclub) đến nhà để tổ chức home party, và cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. “MX HOME PARTY” hứa hẹn sẽ là một đêm diễn đầy màu sắc cùng các sự kiện ý nghĩa mà nhóm đặc biệt chuẩn bị riêng cho Monbebe – những người hâm mộ đã luôn đồng hành và dành tình cảm yêu mến cho họ.





Monsta X đã kết thúc các hoạt động quảng bá trong nước với album mini <“FOLLOW” : FIND YOU> cùng bài hát chủ đề “FOLLOW” phát hành vào hồi tháng 10. Gần đây, họ đã giành được hai giải thưởng liên tiếp tại “2019 VLive Awards V Heartbeat” và “2019 MAMA”. Ngoài ra, đĩa đơn mới nhất của nhóm tại thị trường Mỹ “Middle Of The Night” phát hành ngày 6/12 vừa qua cũng nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ địa phương.





“FAN-CON [MX HOME PARTY]” sẽ diễn ra lúc 6 giờ chiều 18/1/2020 và 5 giờ chiều 19/1 tại Sân vân động trong nhà Jamsil. Vé sẽ được mở đặt trước vào 8 giờ chiều 9/12 dành cho fanclub, và mở bán rộng rãi ngày 11/12 thông qua Melon Ticket.