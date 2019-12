Thành viên: Jeon Woo-sung, Lee Sang-gon, Na Sung-ho and Kang Kyun-sung

Công ty quản lý: JYP Entertainment, C-Jes Entertainment

Hoạt động từ: 2002





Nhóm nhạc nam Noel ra mắt vào năm 2002 dưới sự quản lý của công ty giải trí JYP Entertainment. Năm 2007, Noel tạm ngừng hoạt động vì các thành viên phải lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau đó, nhóm trở lại với album “Longing” vào năm 2011.





Full length & Live

Time For Love (Full Length, 2012)

Everything Was You (Full Length, 2006)

These Are The Times (Full Length, 2004)

Noel (Full Length, 2002)





Singles & EP (as lead artist)

Late Night (Single, 2019)

Star (EP, 2018)

Our Last Day (Single, 2018)

Hold My Hand (Single, 2016)

In the End (Single, 2015)

Invisible Things (EP, 2015)

The Day (Single, 2014)

Acoustic Project #2, Sunset (single, 2014)

Trace (EP, 2013)

When the Night Comes (Single, 2013)

Love 911 (Single 2012)

Woman (Single, 2012)

Fading Away (Single, 2012)

Longing (EP, 2011)