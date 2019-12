Trung Quốc mở cửa thị trường pin cho ô tô điện

Chính phủ Trung Quốc vừa đưa một số loại xe do hãng Tesla chi nhánh Thượng Hải và hãng Mercedes-Benz Bắc Kinh sản xuất vào danh sách ô tô được hưởng trợ cấp của Chính phủ khi người tiêu dùng mua xe các loại này. Các mẫu xe điện của hãng Tesla chi nhánh Thượng Hải đã lắp đặt pin cho ô tô điện của Công ty hóa học LG, còn xe điện của hãng Mercedes-Benz- Bắc Kinh sử dụng pin của Công ty SK Innovation của Hàn Quốc. Lý do Trung Quốc mở cửa thị trường pin ô tô điện cho công ty nước ngoài là vì thị trường xe điện trong nước đang tăng trưởng trì trệ, và thiếu nguồn cung cấp pin. Bắc Kinh đưa ra quyết định này cũng là do cân nhắc tiềm năng và thách thức của Công ty Công nghệ Đương đại Amperex (CATL) của Trung Quốc, hiện đang đứng đầu thị trường pin ô tô điện toàn cầu.





Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cạnh tranh trên thị trường pin ô tô điện

Hiện tại, các hãng xe ô tô trên thế giới đang cạnh tranh quyết liệt để dẫn đầu về sản xuất xe điện, một trong những lĩnh vực sáng giá trong lương lai. Pin lại là phụ tùng chủ chốt của xe điện, nên chiếm ưu thế thị trường pin xe điện mới là quan trọng nhất. Trung Quốc và Nhật Bản đang dẫn đầu ngành chế tạo pin xe điện, theo sát là Hàn Quốc. Seoul được đánh giá là sở hữu công nghệ sản xuất pin hàng đầu thế giới. Song, Bắc Kinh đang dẫn trước nhờ quy mô thị trường trong nước lớn và sự hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc. Tokyo cũng vượt lên Seoul nhờ doanh số bán hàng trong nước, công nghệ sản xuất, và khai thác thị trường pin xe điện sớm hơn Seoul.





Các hãng sản xuất pin của Hàn Quốc

Trong ngành sản xuất pin nội địa Hàn Quốc, công ty Samsung SDI, công ty hóa học LG và công ty SK Innovation đang cạnh tranh và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc và Nhật Bản đang có xu hướng chững lại. Gần đây, công ty hóa học LG và hãng ô tô Trung Quốc Geely đã ký hợp đồng thành lập công ty liên doanh để sản xuất pin cho ô tô điện. Công ty SK Innovation đã ký hợp đồng cung cấp pin cho mẫu xe điện mới ID.3 của hãng Volkswagen(Đức). Công ty Samsung SDI cũng đạt thỏa thuận trị giá 2,9 tỷ Euro (3,2 tỷ USD) với hãng BMW để phát triển pin thế hệ thứ 5. Như vậy, pin cho ô tô điện của ba công ty Hàn Quốc đang được cung cấp cho các hãng xe ô tô nổi tiếng trên thế giới. Tháng 9 năm nay, ba công ty của Seoul đều lọt top 10 thế giới về lượng cung cấp pin cho ô tô điện.





Nguyên nhân khiến Trung Quốc mở cửa thị trường pin cho ô tô điện

Trong thị trường ô tô điện, Trung Quốc đang đứng đầu thế giới với doanh số 21 triệu xe vào năm ngoái, chiếm khoảng 60% tổng số ô tô điện toàn cầu. Đương nhiên, thị trường pin cho ô tô điện của Trung Quốc cũng có quy mô lớn tương tự. Từ năm 2016, Chính phủ Trung Quốc dừng trợ cấp cho các hãng xe ô tô lắp đặt pin của công ty nước ngoài, gồm cả pin của hãng nước ngoài được sản xuất trong nước. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất ô tô nội địa bắt buộc phải sử dụng pin của công ty Trung Quốc. Nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ, Công ty CATL của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, chiếm hơn 60% thị phần trong nước, vươn lên đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, pin của công ty CATL thiếu sức cạnh tranh về giá cả và chất lượng so với các sản phẩm của nước ngoài, thị trường xe điện đang chững lại, và nguồn cung cấp pin ô tô điện cũng chưa đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước của Trung Quốc. Do đó, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định mở cửa thị trường pin ô tô điện cho các công ty nước ngoài trong 3 năm để khắc phục tình trạng này.