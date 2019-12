360 (Park Ji-hoon)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Park Ji-hoon (박지훈)

Tên album / Đĩa đơn: 360

Ngày phát hành: 04/12/2019





Ca khúc

I AM 360 Whistle Hurricane 닻별 (CASIOPEA) Still Love U 이상해 (Strange) (Kỳ lạ)





Giới thiệu

“Tiên tử nháy mắt” Park Ji-hoon đã trở lại và rũ bỏ hoàn toàn hình tượng ngây thơ đáng yêu vốn có. Album mini thứ hai trong sự nghiệp solo của anh, “360”, đã xuất xưởng ngày 4/12 vừa qua, đốt cháy sàn đấu K-pop bằng năng lượng và nhiệt huyết của tuổi trẻ.





Album lần này có tổng cộng 7 ca khúc, lột tả nét hấp dẫn và quyến rũ bất ngờ của Park Ji-hoon. Không còn hình tượng “Tiên tử nháy mắt” dễ thương, nam ca sĩ sinh năm 99 khoác lên mình diện mạo quyến rũ mãnh liệt, khiến các fan nữ không khỏi “mất máu” vì màn biến hóa bất ngờ này.





Bên cạnh ca khúc chủ đề “360” với giai điệu cực kì bắt tai, “Still Love U” ngọt ngào chứa đựng tình cảm đặc biệt anh chàng gửi gắm đến người hâm mộ, “이상해” (Kỳ lạ) (Strange) cũng gây chú ý khi được kết hợp với cựu thành viên Wanna One – Kim Jae-hwan.





Park Ji-hoon từng là gương mặt hot nhất nhì dàn thí sinh “Produce” mùa 2 do đài Mnet sản xuất. Vẻ ngoài điển trai, đáng yêu và vô cùng thu hút, cùng màn ending nháy mắt thần thánh đã biến anh chàng thành trung tâm của sự chú ý. Sau đó, bằng tài năng xuất chúng, nam ca sĩ ghi danh trong đội hình 11 thành viên cuối cùng của chương trình, và ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nam dự án Wanna One. Sau khi Wanna One kết thúc hợp đồng, Park Ji-hoon đi theo con đường solo và gặt hát được vô số thành công. Với album lần này, nam ca sĩ trẻ đã cho khán thính giả thấy khả năng biến hóa tài tình khi có thể “cân” mọi concept, từ ngọt ngào dễ thương cho đến quyến rũ, mạnh mẽ và đầy nam tính.