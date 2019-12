Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thảo luận về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên

Ngày 11/12 (giờ địa phương), Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp thảo luận vấn đề hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên theo đề xuất của Mỹ. Việc Mỹ khởi xướng thảo luận được phân tích là một phần trong chiến thuật đối phó “vừa cứng rắn vừa mềm mỏng” với Bình Nhưỡng. Trong thời gian qua, bất chấp nhiều động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, Mỹ không hề đối phó trên phương diện Hội đồng bảo an. Washington thậm chí còn giảm nhẹ tính chất của các vụ phóng thử tên lửa của miền Bắc, cho rằng các vụ phóng này không vi phạm thỏa thuận giữa lãnh đạo Mỹ-Triều. Do vậy, việc Mỹ triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an đã thể hiện rõ sự thay đổi lập trường của Washington, và được đánh giá là một biện pháp đối phó hết sức quyết liệt.



Căng thẳng leo thang trong quan hệ Mỹ-Triều

Trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã đơn phương đặt thời hạn cho đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều là tới cuối năm nay, đồng thời liên tục gia tăng mức độ khiêu khích. Ngày 8/12, miền Bắc tuyên bố đã tiến hành một “vụ thử nghiệm trọng đại” tại bãi thử tên lửa xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan). Các chuyên gia phỏng đoán đây là một vụ thử nghiệm động cơ tên lửa, dấu hiệu cho thấy miền Bắc chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc vệ tinh nhân tạo. Theo nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Bắc Triều Tiên bị cấm phóng tên lửa đạn đạo thuộc bất kỳ chủng loại nào.



Mỹ đang cứng rắn cảnh cáo động thái khiêu khích lần này của miền Bắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự với Bình Nhưỡng. Thậm chí, lãnh đạo Nhà Trắng còn cảnh báo Bắc Triều Tiên có thể mất tất cả nếu tiếp tục hành động thù địch với Washington. Miền Bắc cũng quyết liệt đáp trả, để ngỏ khả năng tìm một “hướng đi mới”, tức là chuyển sang đường lối đối đầu cứng rắn với Mỹ.



Lập trường của Mỹ tại cuộc họp Hội đồng bảo an

Tại cuộc họp Hội đồng bảo an, Mỹ một lần nữa hối thúc Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft kêu gọi Bắc Triều Tiên đưa ra một “quyết định táo bạo”, dù đây là điều khó khăn. Bà Craft đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng tiếp cận vấn đề miền Bắc một cách linh hoạt, thực thi song song các biện pháp cụ thể căn cứ thỏa thuận giữa lãnh đạo Mỹ-Triều tại hội đàm thượng đỉnh Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Bên cạnh đó, Đại sứ Mỹ tái khẳng định lập trường đối thoại và đàm phán linh hoạt về các hạng mục nhất trí ở Singapore, đó là phi hạt nhân hóa toàn diện, thiết lập quan hệ Mỹ-Triều mới, xây dựng cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.





Tại cuộc họp, Hội đồng bảo an không thông qua nghị quyết mới hay tuyên bố đặc biệt nào đối với miền Bắc. Tuy nhiên, có thể thấy Mỹ đã dồn nhiều tâm huyết cho cuộc họp này. Trước cuộc họp, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã có bữa tiệc trưa với Đại sứ các nước thành viên, đề nghị Hội đồng bảo an đưa ra tiếng nói chung, phối hợp trong vấn đề hạt nhân miền Bắc. Có thể thấy Mỹ triệu tập cuộc họp Hội đồng bảo an nhằm củng cố cơ chế phối hợp quốc tế trong vấn đề hạt nhân miền Bắc. Washington cảnh báo Bắc Triều Tiên không được vượt quá giới hạn, đồng thời hối thúc nước này nối lại đối thoại, nếu không, Hội đồng bảo an sẽ có hành động cụ thể. Trên thực tế, Đại sứ Craft đã nhấn mạnh rằng Hội đồng bảo an sẵn sàng đối phó tương ứng nếu miền Bắc tiếp diễn các hành vi khiêu khích nghiêm trọng.