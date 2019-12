Im Yoon-a ẵm giải tại Liên hoan phim quốc tế với phim điện ảnh “EXIT”

© SM Entertainment

Ngày 10/12, nữ diễn viên kiêm ca sĩ xinh đẹp Im Yoon-a (SNSD) đã tham dự lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Macao (International Film Festival & Awards Macao - IFFAM) và xuất sắc giành giải “Diễn viên của năm” với tác phẩm điện ảnh “엑시트” (EXIT) (Lối thoát trên không) trong lễ trao giải “The Asian Stars Up Next Awards”.





Lễ trao giải “The Asian Stars Up Next Awards” nhằm vinh danh những ngôi sao thế hệ mới nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, do Liên hoan phim Quốc tế Macao (IFFAM) và Variety - đơn vị truyền thông giải trí tiêu biểu của Mỹ phối hợp tổ chức.





Những ngôi sao nhận giải cùng YoonA năm nay gồm Ryota Katayose - diễn viên kiêm thành viên nhóm nhạc pop Generations from Exile Tribe (Nhật Bản), Jennis Opraset và Praewa Suthamphong - diễn viên kiêm thành viên nhóm nhạc idol BNK48 (Thái Lan), cùng các ngôi sao nổi tiếng khác đến từ Việt Nam, Ấn Độ ..v.v..





Im Yoon-a xuất hiện tại Liên hoan phim với nhan sắc nữ thần, thu hút mọi sự chú ý của truyền thông. Nữ diễn viên không giấu nổi niềm hạnh phúc khi vinh dự đại diện Hàn Quốc tham gia Liên hoan phim và chiến thắng giải thưởng danh giá, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ có cơ hội quay lại đây với một tác phẩm điện ảnh tuyệt vời hơn nữa.