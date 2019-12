Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách năm 2020

ⓒYONHAP News

Ngày 10/12, kết thúc phiên họp thường kỳ cuối cùng của Quốc hội khóa XX, Quốc hội đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo ngân sách năm 2020. Tuy nhiên, chỉ có đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và 4 đảng đối lập tham gia thông qua dự thảo ngân sách, không có đảng đối lập lớn nhất là Hàn Quốc tự do. Dự báo tình hình chính giới sẽ rơi vào cục diện đối đầu căng thẳng trong thời gian tới.

Quá trình thông qua dự thảo ngân sách

Dự thảo ngân sách 2020 được thông qua cùng ngày có quy mô 512.250 tỷ won (429,16 tỷ USD), bị cắt giảm 1.200 tỷ won (1,01 tỷ USD) so với dự thảo ban đầu của Chính phủ. Thời điểm thông qua dự thảo chậm 8 ngày so với thời hạn quy định là ngày 2/12, muộn nhất kể từ khi Luật Quốc hội sửa đổi được áp dụng từ năm 2014. Đảng Hàn Quốc tự do đã phản đối quyết liệt quá trình thông qua dự thảo.

Trong phiên họp buổi sáng, chính giới ưu tiên thông qua các dự luật không có tranh cãi. Sau đó, Đại diện tại Quốc hội của ba đảng lớn là đảng Dân chủ đồng hành, Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa đã nhóm họp với các thành viên của Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang. Tuy nhiên, sau gần 6 tiếng đàm phán, các bên vẫn không đạt được thỏa thuận. Tới 8 giờ 38 tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang mở lại phiên họp toàn thể, tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo ngân sách mà đảng cầm quyền và 4 đảng đối lập đã thống nhất, bất chấp sự phản đối gay gắt từ các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do. Trong tổng số 162 nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, 156 người tán thành, 3 người phản đối, 3 người bỏ phiếu trắng. Phần lớn các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa không tham gia biểu quyết.

Dự thảo ngân sách năm 2020

Ngân sách năm 2020 tăng 9,1% so với ngân sách năm nay, cao gấp đôi triển vọng tăng trưởng kinh tế danh nghĩa năm sau của Chính phủ là 3,8%, duy trì mức tăng 9% hai năm liên tiếp.

Ngân sách phúc lợi đạt 82.500 tỷ won (69,1 tỷ USD), tăng gần 14% so với năm nay. Lương hưu cơ bản cho người cao tuổi thu nhập thấp được nâng lên thành 300.000 won (251 USD)/tháng. Ngân sách hạ tầng kinh tế xã hội được phân bổ 23.000 tỷ won (19,26 tỷ USD), tăng 18%. Điều này cho thấy Chính phủ sẽ thúc đẩy kinh tế thông qua xây dựng dân dụng. Ngân sách quốc phòng tăng 7,4%, lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 50.000 tỷ won (41,9 tỷ USD). Sau khi dự thảo được thông qua, Chính phủ đã mở cuộc họp Nội các ngày 13/12, thông qua kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2020, đặt mục tiêu giải ngân trên 70% ngân sách trong nửa đầu năm sau, tạo đòn bẩy cho kinh tế sớm phục hồi.

Dự báo tình hình chính giới

Việc chính giới loại đảng đối lập lớn nhất Quốc hội để thông qua dự thảo ngân sách năm sau sẽ để lại những “di chứng” lớn trong thời gian tới. Hiện tại, đảng Dân chủ đồng hành chủ trương mở phiên họp Quốc hội bất thường để thông qua các dự luật đã được chỉ định thông qua nhanh, như dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tự do tuyên bố sẽ huy động mọi phương án, trong đó có đệ trình tranh luận không giới hạn, tức quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội, để ngăn chặn đảng cầm quyền. Sau khi Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách, đảng Hàn Quốc tự do đã tiến hành biểu tình phản đối gay gắt. Mặc dù đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ xúc tiến đối thoại tới cùng với đảng Hàn Quốc tự do, nhưng dự kiến hai đảng này sẽ tiếp tục mâu thuẫn sâu sắc hơn nữa, khó đàm phán thành công. Đảng cầm quyền đang lên chiến lược chia nhỏ phiên họp bất thường, mỗi lần diễn ra trong 3-4 ngày, nhằm vô hiệu hóa kế hoạch tranh luận không giới hạn của đảng Hàn Quốc tự do. Chính giới Hàn Quốc cuối năm đang trong tình trạng đối đầu cực kỳ căng thẳng.