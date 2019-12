Hội đồng bảo an thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên

ⓒYONHAP News

Trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên ngày càng gia tăng, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 11/12 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp thảo luận vấn đề hạt nhân, tên lửa miền Bắc theo đề nghị của Mỹ. Tại cuộc họp, Washington cảnh báo khả năng Bắc Triều Tiên sẽ khiêu khích thêm, cho biết vẫn sẵn sàng đàm phán linh hoạt với miền Bắc, và hối thúc nước này nối lại đối thoại. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 12/12 đã ra tuyên bố lên án việc Mỹ triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an là một hành động ngu xuẩn, “gậy ông đập lưng ông”, và cho biết chính hành động này của Washington đã giúp chính quyền miền Bắc quyết định lựa chọn hướng đi nào trong tương lai.

Bối cảnh dẫn tới cuộc họp

Cuộc họp lần này của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc phản ánh sự lo ngại, cũng là lời cảnh cáo của Washington liên quan đến tuyên bố ngày 8/12 của miền Bắc là đã tiến hành một “vụ thử nghiệm trọng đại” tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây. Giới phân tích nhận định nhiều khả năng nước này đã thử nghiệm động cơ kiểu mới dùng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Dấu hiệu này cho thấy có khả năng miền Bắc sẽ tiến hành một động thái khiêu khích chiến lược trong thời gian tới, như phóng tên lửa ICBM, hay vệ tinh sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự với Bình Nhưỡng, thậm chí còn cảnh báo Bắc Triều Tiên có thể mất tất cả nếu tiếp tục hành động thù địch với Washington. Ngay lập tức, Bắc Triều Tiên cũng đe dọa sẽ có hành động tương ứng. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un khi cưỡi ngựa lên thăm núi Baekdu đã đề cập tới “một hướng đi mới”, để ngỏ khả năng chuyển sang đường lối đối phó cứng rắn với Mỹ. Mỹ đã đáp trả bằng cách đề xuất triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an.

Nội dung cuộc họp

Mỹ là nước Chủ tịch luân phiên của Hội đồng bảo an trong tháng 12. Chủ trì cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft đã cảnh cáo động thái khiêu khích mới đây của Bắc Triều Tiên. Bà Craft nhận định nhà lãnh đạo miền Bắc đề cập tới “hướng đi mới” rõ ràng mang hàm ý đe dọa về khả năng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tấn công nước Mỹ bằng vũ khí hạt nhân, hoặc phóng vệ tinh sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa. Bà Craft cáo buộc các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn gần đây của miền Bắc rõ ràng đã vi phạm nghị quyết cấm vận của Liên hợp quốc, gây tổn hại tới ổn định khu vực. Tuy nhiên, Mỹ tin tưởng Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra một “quyết định táo bạo”, thay vì tiếp tục giữ thái độ thù địch và uy hiếp. Nếu không, Hội đồng bảo an sẵn sàng có hành động tương ứng. Phát biểu này của Đại sứ Mỹ để ngỏ khả năng Hội đồng bảo an áp đặt thêm cấm vận với miền Bắc nếu nước này tiếp tục chiến lược khiêu khích như phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Bên cạnh đó, Đại sứ Mỹ vẫn hối thúc Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại, cho biết Mỹ sẵn sàng tiến hành đồng thời và song song các bước đi cụ thể, hiện thực hóa những nội dung nhất trí giữa lãnh đạo hai nước tại Hội nghị thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Đặc biệt, bà Craft nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng tiếp cận vấn đề một cách linh hoạt. Các nước phương Tây như Anh, Pháp tích cực ủng hộ lập trường trên của Mỹ. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc chỉ nhận định cần giảm nhẹ cấm vận với Bắc Triều Tiên nhằm thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều.

Phản ứng của miền Bắc và triển vọng

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Mỹ đề nghị triệu tập cuộc họp Hội đồng bảo an nhằm đối phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 của miền Bắc. Khi đó, Hội đồng bảo an đã ra nghị quyết cấm vận số 2397. Sau gần hai năm kiềm chế để duy trì cục diện đối thoại với Bình Nhưỡng, Mỹ lại phải đứng ra triệu tập cuộc họp Hội đồng bảo an. Sau cuộc họp, Hội đồng đã không thông qua nghị quyết hay tuyên bố đặc biệt nào đối với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, đây là dịp để các nước thảo luận vấn đề hạt nhân và tên lửa miền Bắc, thiết lập bàn đạp để đối phó cứng rắn với các động thái tiếp theo của Bắc Triều Tiên. Như vậy, Mỹ tổ chức cuộc họp này nhằm củng cố nền tảng ủng hộ của cộng đồng quốc tế, trong trường hợp Washington phải dùng tới biện pháp mạnh với Bình Nhưỡng.

Bắc Triều Tiên đã phản đối gay gắt thái độ của Mỹ, nên triển vọng đối thoại giữa hai bên là hết sức mù mịt. Miền Bắc yêu cầu Mỹ đề xuất một “cách tính toán mới, tự đặt thời hạn là tới cuối năm nay, nếu không nước này có thể sẽ lựa chọn một “hướng đi mới cứng rắn hơn”.