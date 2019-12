Em là tất cả của anh / Con đường tỏ tình (Lim Han-byul)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Lim Han-byul (임한별)

Tên album / Đĩa đơn: Em là tất cả của anh / Con đường tỏ tình (넌 나의 전부 / 고백하러 가는 길)

Ngày phát hành: 04/12/2019





Ca khúc

넌 나의 전부 (I can’t take my eyes off you) (Em là tất cả của anh) 고백하러 가는 길 (Con đường tỏ tình) 넌 나의 전부 (I can’t take my eyes off you) (Em là tất cả của anh) (Inst.) (Nhạc không lời) 고백하러 가는 길 (Con đường tỏ tình) (Inst.) (Nhạc không lời)





Giới thiệu

Nam ca sĩ có giọng ca cực “tình” Lim Han-byul đã trở lại với album “넌 나의 전부 / 고백하러 가는 길” (Em là tất cả của anh / Con đường tỏ tình), lên kệ ngày 4/12.





Vốn được khán thính giả nhớ đến với những bản ballad chia tay đầy nước mắt, lần comeback của Lim Han-byul với gu âm nhạc mới, thay đổi 180 độ từ bi lụy sang ngọt ngào khiến ai nấy đều bất ngờ. Được trời phú cho giọng hát nhẹ nhàng, đầy cảm xúc, Lim Han-byul dễ dàng thành công với mọi kiểu ballad vui hay buồn, hỉ hay bi.





Album lần này sẽ có 2 ca khúc và 2 bản nhạc đệm không lời, tất cả đều do chính Lim Han-byul sáng tác và tham gia sản xuất. Ca khúc chủ đề “넌 나의 전부” (Em là tất cả của anh) (I can’t take my eyes off you) ngọt ngào từ giai điệu đến lời ca, hứa hẹn sưởi ấm trái tim khán thính giả trong những ngày Đông lạnh giá. Nếu là fan cứng của K-pop, chắc chắn các bạn không thể không biết ca khúc bất hủ “이별하러 가는 길” (Con đường chia ly) của Lim Han-byul, đã từng làm mưa làm gió thị trường K-pop. Thế nhưng ở album này, vì quyết tâm đổi concept từ chia ly sang tình yêu ngọt ngào, nam ca sĩ đã quyết định sáng tác ca khúc “고백하러 가는 길” (Con đường tỏ tình), chứa đựng những cảm xúc hạnh phúc và ấm áp khi được yêu thương.





Nam ca sĩ chia sẻ về lý do thay đổi 180 độ với album mới: “Tôi đã phát hành rất nhiều bản ballad buồn, K-pop dạo này cũng có nhiều ca khúc như vậy nữa, nên lần này tôi muốn mang đến cho các bạn những bản tình ca ấm áp”.