BLACKPINK là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất lọt danh sách “MV của năm” do Pitchfork bình chọn

Ngày 17/12 (giờ địa phương), Pitchfork – trang phê bình âm nhạc uy tín của Mỹ đã công bố danh sách “The 20 Best Music Videos of 2019”. 4 cô gái tài năng BLACKPINK xuất hiện tại vị trí 14 với MV “Kill This Love”, và cũng là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất có mặt trong danh sách này.





Danh sách 20 video nhạc xuất sắc nhất năm 2019 do các chuyên gia phê bình âm nhạc hàng đầu thế giới bình chọn, và sự xuất hiện của BLACKPINK càng thêm khẳng định MV “Kill This Love” là sản phẩm âm nhạc vô cùng thành công và chất lượng.





Pitchfork đã dành cho BLACKPINK rất nhiều lời khen. Các chuyên gia cho rằng đây là sản phẩm âm nhạc được đầu tư rất tỉ mỉ, từ ý tưởng, nội dung cho đến concept, bối cảnh đều vô cùng độc đáo.





Chỉ riêng năm 2019, BLACKPINK đã phá vỡ rất nhiều kỉ lục, thiết lập tiêu chuẩn mới cho các nhóm nhạc nữ K-pop. “Kill This Love” phát hành hồi tháng 4 năm nay và ngay lập tức tạo nên cơn sốt toàn cầu. Chỉ sau 62 giờ đồng hồ, lượt xem MV trên YouTube đã cán mốc 100 triệu, sau đó đưa BLACKPINK trở thành nhóm nhạc K-pop có thời gian đạt 200 triệu view ngắn nhất lịch sử. Lượt xem của siêu phẩm này vẫn tăng đều và hiện đang đứng thứ 8 trong số các MV được xem nhiều nhất trên thế giới (khoảng 680 triệu view).