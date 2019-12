SuperM tổ chức tour lưu diễn châu Âu năm 2020

© SM Entertainment

Nhóm nhạc dự án toàn cầu của Công ty giải trí lừng danh SM Entertainment – SuperM sẽ thực hiện tour lưu diễn châu Âu đầu năm sau.





Ngày 17/12 vừa qua, trên trang mạng xã hội, đơn vị tổ chức tiết lộ chuyến lưu diễn “We Are The Future in Europe” sẽ chính thức khởi động vào tháng 2 năm sau (2020), với đêm diễn mở màn tại Paris (Pháp) (26/2), sau đó là London (Anh) (28/2).





Tháng trước, SuperM cũng vừa hoàn thành tour Bắc Mỹ, mở màn tại Texas (Mỹ), sau đó đến hàng loạt các thành phố lớn như Chicago, Atlanta, Washington DC…





Sau buổi công diễn tại Madison Square Garden (New York, Mỹ) ngày 19/11 vừa qua (giờ địa phương), từ cuối tháng 1 năm sau đến đầu tháng 2, các anh chàng siêu thần tượng sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại các thành phố lớn phía Tây nước Mỹ như San Diago, Los Angeles… cho đến Vancouver (Canada).





Ngoài ra, trong bài phỏng vấn với tờ tạp chí i-D của Anh, thành viên Mark cho biết SuperM đã đem lên sân khấu tour diễn 2 ca khúc mới toanh. Nam ca sĩ cũng đồng thời tiết lộ nhóm đang chuẩn bị cho kế hoạch comeback trong tương lai, và không quên kêu gọi sự chờ đợi và ủng hộ từ phía người hâm mộ.