Hàn Quốc đứng thứ 10 thế giới về bình đẳng giới

Theo Chỉ số bất bình đẳng giới (GII) năm 2019 do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) điều tra đối với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ, Hàn Quốc xếp thứ 10 thế giới và thứ nhất châu Á về mức độ bình đẳng giới. Đánh giá của UNDP hoàn toàn khác với xếp hạng gần đây của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) về Chỉ số khoảng cách giới (GGI). Theo xếp hạng này, Hàn Quốc chỉ đứng thứ 108 trên 153 quốc gia được điều tra.





Chỉ số bất bình đẳng giới

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc cho biết Chỉ số bất bình đẳng giới của Hàn Quốc đạt 0,058 điểm. Nếu chỉ số GII của một nước bằng 0 tức là nước đó hoàn toàn bình đẳng về giới, bằng 1 là bất bình đẳng giới. Tức là chỉ số này càng thấp thì mức độ bình đẳng giới của quốc gia đó càng cao. Chỉ số bất bình đẳng giới được đánh giá theo các hạng mục liên quan tới giáo dục dành cho nữ giới, mức độ tham gia các hoạt động kinh tế và chính trị, và công tác bảo vệ bà mẹ trong quá trình mang thai và sinh đẻ.

Tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của nữ giới Hàn Quốc đạt 52,8%, tỷ lệ nữ nghị sĩ đạt 17%, tỷ lệ nữ giới có trình độ học vấn cấp trung học cơ sở trở lên đạt 89,8%, gần như tương tự kết quả điều tra năm trước. Tỷ lệ tử vong ở phụ nữ trong quá trình mang thai và sinh đẻ không có biến động. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con trong độ tuổi thanh thiếu niên giảm từ 1,6 người xuống 1,4 người, cho thấy bất bình đẳng đã giảm.

Nước đứng đầu về bình đẳng giới là Thụy Sĩ, đạt 0,037 điểm, sau đó là Thụy Điển và Đan Mạch với 0,040 điểm, đồng hạng hai. Tiếp theo là Hà Lan 0,041 điểm, Na Uy 0,044 điểm. Trong số các nước châu Á, Singapore xếp thứ 11 với 0,065 điểm, Nhật Bản thứ 23 với 0,099 điểm, và Trung Quốc thứ 39 với 0,163 điểm.

Chỉ số phát triển giới và Chỉ số khoảng cách giới

Song song với Chỉ số bất bình đẳng giới, Chương trình phát triển Liên hợp quốc còn công bố xếp hạng về Chỉ số phát triển giới (GDI). Tương tự một năm trước, Hàn Quốc đứng trong nhóm ba, tương đối thấp so với xếp hạng về Chỉ số bất bình đẳng giới. Chỉ số phát triển giới được chia thành 5 nhóm, thể hiện khoảng cách giới của các quốc gia. Chỉ số này của Hàn Quốc tương đối thấp là do chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ. Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của nam giới Hàn Quốc đạt 50.241 USD, cao hơn nhiều so với nữ giới là 23.228 USD.

Trước đó, Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) cũng công bố về Chỉ số khoảng cách giới (GGI), trong đó Hàn Quốc đạt 0,672 điểm, chỉ đứng thứ 108 trong 153 nước được điều tra, tăng 7 bậc so với năm ngoái. Đánh giá của WEF thấp hơn hẳn đánh giá của Chương trình phát triển Liên hợp quốc là do các hạng mục và phương thức đánh giá hai chỉ số này khác nhau.

Chỉ số khoảng cách giới được WEF công bố từ năm 2006, đánh giá khoảng cách theo giới ở 4 lĩnh vực là cơ hội tham gia hoạt động kinh tế, giáo dục, sức khỏe và tuổi thọ, và quyền lợi chính trị. Tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cấp cao của Hàn Quốc vẫn ở mức thấp, chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ ở mức cao. Do đó, Hàn Quốc chỉ xếp thứ 127 ở hạng mục cơ hội tham gia hoạt động kinh tế của nữ giới. Ở hạng mục giáo dục, Hàn Quốc xếp thứ 101, hạng mục quyền lợi chính trị xếp thứ 79. Riêng ở hạng mục sức khỏe và tuổi thọ, Hàn Quốc đồng hạng nhất với 38 nước khác, trong đó có Brazil, Hungary và Ba Lan.





Ý nghĩa và bài toán đặt ra

Tất nhiên, chỉ số GII, GDI hay GGI đều không phản ánh chính xác hoàn toàn mức độ bình đẳng giới của mỗi quốc gia. Do vậy, cần nhận định tổng hợp dựa trên tất cả các chỉ số này. Dù sao đi nữa, có thể thấy con đường hướng tới bình đẳng giới toàn diện của Hàn Quốc vẫn còn khá dài. Trong thời gian qua, Hàn Quốc đã cải thiện mạnh mẽ ở khía cạnh y tế, chế tài pháp lý, nhưng vẫn chậm thay đổi nhận thức về bình đẳng giới. Một số ý kiến cho rằng Chính phủ phải nỗ lực hơn nữa trong giáo dục người dân về bình đẳng giới, từ giai đoạn thanh thiếu niên tới khi trưởng thành.