Các mục tiêu kinh tế của Chính phủ trong năm 2020

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki tin tưởng rằng Chính phủ có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2,4% trong năm sau. Một số ý kiến chỉ trích người đứng đầu Bộ Kế hoạch và tài chính đang lạc quan quá mức, vì bản thân mục tiêu tăng trưởng 2% của năm nay chưa chắc đã khả thi. Dự báo tình hình trong và ngoài nước năm sau sẽ vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn.





Mục tiêu kinh tế của Chính phủ

Trong “Phương hướng chính sách kinh tế năm 2020” công bố ngày 19/12, Chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2,4% trong năm sau, tăng 0,4% so với năm nay, và tạo thêm 250.000 việc làm. Phó Thủ tướng giải thích Chính phủ đã tính gộp hiệu quả chính sách vào mức dự báo các cơ quan Nhà nước đưa ra, để đặt mục tiêu tăng trưởng 2,4%. Trước đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đều dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm 2020.





Mục tiêu chính sách kinh tế năm sau của Chính phủ là vực dậy nền kinh tế, đẩy mạnh tiềm năng tăng trưởng. Năm nay, kinh tế Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố bất ổn trong và ngoài nước. Do vậy, năm 2020 sẽ là bước ngoặt, quyết định kinh tế Hàn Quốc tiếp tục duy trì hay thoát khỏi đà tăng trưởng thấp. Trước tiên, phương hướng Chính phủ đề ra được đánh giá là đúng đắn. Tuy nhiên, những mục tiêu cụ thể như tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, việc làm, thu hút đầu tư 100.000 tỷ won (85,9 tỷ USD) ở khối Nhà nước và tư nhân, đều được phân tích là khó khả thi. Dự báo các yếu tố bất ổn cả trong và ngoài nước sẽ không giảm đi đáng kể trong năm sau. Dù Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận giai đoạn một, nhưng cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu Hàn Quốc năm nay, vẫn chưa kết thúc. Trong khi đó, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), và Nhật Bản đang có chiều hướng suy thoái. Tiêu thụ nội địa và đầu tư của Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng đình trệ. Đặc biệt, tốc độ giảm dân số trong độ tuổi lao động được dự báo diễn tiến nhanh hơn trong năm sau, do hiện tượng tỷ lệ sinh thấp và xu hướng già hóa dân số. Trong bối cảnh này, chính giới Hàn Quốc lại đang đối đầu hết sức sâu sắc, dư luận trong nước bị chia rẽ bởi mâu thuẫn đảng phái nghiêm trọng. Về vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, căng thẳng Mỹ-Triều đang ngày càng leo thang và quan hệ liên Triều vẫn tiếp tục đóng băng. Tất cả những yếu tố trên sẽ gây thêm bất ổn cho nền kinh tế Hàn Quốc. Thêm vào đó, cuộc Tổng tuyển cử năm sau có thể sẽ trở thành “hố đen” đối với nền kinh tế.





Kế hoạch thực hiện

Phương hướng chính sách kinh tế 2020 của Chính phủ đặt trên điều kiện kinh tế thế giới phục hồi và ngành công nghiệp chíp bán dẫn được cải thiện. Chiến lược của Chính phủ là đẩy mạnh động lực đổi mới và cải thiện nền tảng kinh tế. Cụ thể, Chính phủ sẽ rót ngân sách quy mô lớn để thúc đẩy các ngành công nghiệp tương lai, thu hút 100.000 tỷ won (85,9 tỷ USD) đầu tư khối tư nhân và Nhà nước, khuyến khích doanh nghiệp di dời hơn 22 nhà máy tại nước ngoài về nước. Đồng thời, Chính phủ sẽ tập trung bồi dưỡng lĩnh vực dữ liệu lớn, mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G), trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn hệ thống, và các ngành tạo hiệu quả việc làm lớn là sinh học, dịch vụ.





Triển vọng

Nếu kế hoạch của Chính phủ được triển khai suôn sẻ, tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc có thể đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là các điều kiện thực tế lại không được như kỳ vọng. Giới chuyên gia phân tích rào cản lớn nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu trên là sự cứng nhắc trong quy chế và thị trường lao động. Hiện tại, chế độ pháp lý và thị trường lao động Hàn Quốc vẫn chưa theo kịp tốc độ đổi mới của ngành công nghiệp và nền kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2,4% trong năm sau có đạt được hay không phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả xử lý của Chính phủ đối với những rào cản này.