Hắc Cẩu (Black Dog)

Tên tiếng Hàn: 블랙독

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Seo Hyeon-jin, Ra Mi-ran, Ha Jun

Đạo diễn: Hwang Jun-hyeok

Kịch bản: Park Ju- yeon

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 16/12/2019

Số tập: 3+

Giới thiệu

“Hắc Cẩu” theo chân cô nàng Go Ha-neul, nữ giáo viên trẻ vừa được ký hợp đồng ngắn hạn tại một ngôi trường tư thục. Phim khai thác quá trình chiến đấu của cô để tồn tại ở môi trường làm việc được ví là một ‘xã hội thu nhỏ’.

“Hội chứng hắc cẩu”, mới nghe đến đã thấy lạ lẫm lắm rồi. Đây là thuật ngữ ám chỉ hiện tượng ai đó tránh né nhận nuôi chú chó bị bỏ rơi chỉ vì bộ lông của nó toàn màu đen.

Vậy tại sao tác phẩm này lại khai thác một thuật ngữ mà thoạt nghe, ta rất khó hình dung cốt phim?

Ở cái xã hội mà ‘Thân ai nấy lo, mạnh ai nấy sống’, mọi người chỉ biết sống vì bản thân mình. Không chỉ vậy, con người ta luôn phải cạnh tranh tìm đường sống, và chỉ cần một lần vấp ngã cũng đủ khiến ta bị ‘gán mác’ thất bại suốt đời. Trong xã hội ấy luôn tồn tại những bóng hình ‘hắc cẩu’ bị cô lập và phải sống trong định kiến. Giờ đây, người ta đã quá quen với những cụm từ “uống rượu một mình”, “ăn cơm một mình”, “sống một mình”, thay vì những từ vốn rất đỗi bình thường là “chúng ta”, “cùng nhau”. Thuật ngữ “một mình" dường như ám chỉ sự vô hình của những ‘hắc cẩu’ trong xã hội hiện đại. Cho dù họ có thể tự hiểu rằng bản thân chỉ là thành phần bị tách biệt trong xã hội, nhưng không một ai đủ dũng khí hay tự tin để bao bọc, thấu hiểu người khác. Ngược lại, những con người lạc lõng giữa xã hội ấy lại cho rằng đây cũng chỉ là lẽ thường, và dễ dàng chấp nhận để mình trôi theo dòng đời. Nhân vật chính Go Ha-neul là con người như vậy. Cô là giáo viên trẻ mới chân ướt chân ráo về dạy tại một ngôi trường tư thục ở phường Dae-chi, quận Gang-nam. Thoạt nhìn, ai cũng ganh tị với công việc của cô, nhưng không ai biết rằng Ha-neul chỉ là giáo viên hợp đồng thời hạn 1 năm. Đã vậy, ngôi trường cô đang giảng dạy còn có quá nhiều bí mật không được lộ ra bên ngoài. Thêm vào đó, ngay từ ngày đầu đi làm, Ha-neul đã bị ‘chụp’ nguyên một án ‘oan’, bị coi là kẻ nói dối và mang tiếng xấu khi có tin đồn rằng sau lưng cô có cái ô to của Trưởng phòng Giáo vụ. Niềm vui khi ước mơ làm giáo viên thành hiện thực bỗng tan biến trong chốc lát, thay vào đó, cô bị cuốn vào guồng quay để trở thành giáo viên thực thụ tại ‘chiến trường không tiếng súng’ mang tên ‘trường tư thục’.





Go Ha-neul (29 tuổi), diễn viên Seo Hyeon-jin

Go Ha-neul là giáo viên hợp đồng môn ngữ văn, cũng là giảng viên phụ trách tư vấn khối 12. Cô đích thị là một ‘hắc cẩu’ trong chiến trường không tiếng súng.

“Biết làm thế nào đây?”

“Làm sao để trở thành giáo viên cơ hữu đây?”

Thời trung học phổ thông của Ha-neul không khác gì các bạn đồng lứa, cô không biết gì ngoài ăn học và thi cử. Bố mẹ Ha-neul sở hữu một tiệm giặt ủi con con, cả hai làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Thuở đi học, Ha-neul khá thông minh và luôn tỉ mỉ trong mọi thứ, chính vì vậy thành tích học tập của cô khá tốt. Nhưng khác với dáng vẻ bề ngoài, ngay từ thuở nhỏ Ha-neul đã không muốn quan tâm đến người khác, cô tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài. Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Ha-neul thậm chí không có lấy một người bạn thân, cũng như không có mục đích sống nào. Cuộc đời của Ha-neul thay đổi hoàn toàn sau vụ tai nạn lật xe của chiếc xe buýt chở học sinh đi thực tế. Người giáo viên Ha-neul từng nghĩ chỉ là một người thoáng qua trong cuộc đời mình đã hy sinh để cứu cô. Kể từ giây phút đó, mục tiêu của Ha-neul là trở thành giáo viên bằng mọi giá. Thế rồi Ha-neul cũng nhận được tấm bằng đại học tại một ngôi trường không nổi tiếng mấy ở Seoul và lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Nhưng rào cản ‘hiện thực’ lại quá lớn. Ha-neul liên tục rớt trong các cuộc tuyển dụng giáo viên. Cuối cùng, Ha-neul có cơ hội trở thành giáo viên tại một trường cấp 3 tư thục ở phường Dea-chi, khu vực nổi tiếng về mức độ đầu tư giáo dục cho con cái. Chật vật mãi Ha-neul mới trở thành giáo viên hợp đồng tại trường, ấy vậy mà tiếng ác đã vội vây quanh cô. “Cái gì? Ai bảo mình là lính nhảy dù?” Vậy là Ha-neul đã vô tính vướng vào cuộc chiến không tiếng súng …





Park Sung-soon (41 tuổi), diễn viên Ra Mi-ran

Park Sung-soon là giáo viên cơ hữu môn ngữ văn, trưởng bộ phận tư vấn học sinh tại ngôi trường Ha-neul đang công tác. Chỉ cần học sinh xuất hiện trước mặt là nụ cười trên môi cô tự khắc hiện hữu. Cô từng nói “Phòng mình vừa phải biết làm truyền thông, vừa phải biết ‘đào tìm’, chỉ cần một em học sinh vào được trường đại học danh giá là ổn rồi”. Sung-soon rất nổi tiếng ở trường vì cô chỉ biết đến công việc. Với kinh nghiệm 10 năm dày dặn ở vị trí trưởng bộ phận tư vấn học sinh, cô nổi tiếng là một trong những người ‘mát tay’ giúp học sinh đậu đại học ở phường Dae-chi. Cô là giáo viên kỳ cựu nắm bắt được tất cả những thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học, cũng như cách quản lý bảng điểm của học sinh. Tuy từ bỏ con đường giáo dục công để đi theo con đường đào tạo tư thục, cô vẫn luôn tự tin và có trách nhiệm giúp đỡ các em học sinh thi vào đại học. Cô tự hào rằng mình làm tư vấn tại một ngôi trường chứ không phải một cơ sở tư vấn tư nhân chỉ vì mục đích lợi nhuận. Khi đứng lớp, cô cho rằng mình có thể làm trò trước mặt các em học sinh, thậm chí không có nhóm nhạc idol nam hay nữ nào mà cô không biết. Chính vì vậy, cô Sung-soon không hề gặp khó khăn trong giao tiếp với các em. Nhưng ngược lại, một số giáo viên trong trường lại cho rằng cô không khác gì một ‘con chó điên’. Chỉ cần có mục tiêu là cô lao đến không mệt mỏi. Nếu lỡ gây chuyện, cô luôn biết cách đứng ra chịu trách nhiệm, tuy nhìn có vẻ hơi vô tâm nhưng cô lại rất biết cách quan tâm đến người khác. Ngày qua ngày, cô Sung-soon chăm chỉ làm công việc của mình, đến khi bộ phận tư vấn nhận thêm một giảng viên trẻ, nhưng nghe đâu giảng viên ấy lại có bệ đỡ của Trưởng phòng Giáo vụ. “Á à…” Bản năng của một ‘chó điên’ trong cô trỗi dậy. “Để xem cách làm việc ra sao nào”... Nhưng không ngờ giáo viên mới cũng rất có năng lực. Tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng cô Sung-soon đã trao vị trí ‘em út’ cho cô giáo trẻ ấy. “Ôi trời, chỉ cần có năng lực là được rồi, cần gì quan tâm có ô dù phía sau không cơ chứ”…





Do Yeon-woo (29 tuổi), diễn viên Ha Jun

Do Yeon-woo cũng là một giáo viên cơ hữu trong bộ phận tư vấn học sinh, phụ trách môn ngữ văn và cũng là giáo viên dạy trên EBC (kênh truyền hình giáo dục). Yeon-woo là người theo chủ nghĩa lý tưởng hoàn hảo, với anh chỉ cần có năng lực thì làm gì cũng được. Anh từng nói “cá nhân tôi nghĩ rằng đã là một giáo viên thì không cần làm những công việc mang tính ‘chính trị’, mà chỉ cần cảm thấy vui vẻ trong lớp với các em học sinh là được.” Do Yeon-woo luôn khao khát được nghe học sinh nói “Thầy ơi, tiết học vui quá” thay vì những câu cảm thán như ‘Thầy đẹp trai quá!”. Anh không muốn mình trở thành một người qua đường trong cuộc đời của các em. Khác với ngoại hình bóng bẩy, anh xuất thân từ một vùng quê ở tỉnh Gang-won, vào làm việc ở trường với mong muốn hiện thực hóa giấc mơ dựa vào chính năng lực của mình. Nhưng hiện thực không phải lúc nào cũng như lý thuyết. Làm việc ở trường tư thục không đơn giản như anh nghĩ. Anh quyết định chấm dứt mọi mối quan tâm, chỉ tập trung nâng cao năng lực chuyên sâu của mình. Cho đến một ngày, giảng viên mới xuất hiện kèm theo tin đồn có ô dù phía sau nâng đỡ. Do Yeon-woo tự nhủ không được giúp đỡ cô này. Nhưng rồi anh sớm nhận ra không thể đánh giá con người bằng định kiến, và nhìn thấy những điều tốt đẹp tiềm ẩn trong con người cô giáo mới Ha-neul.