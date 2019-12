Nguy cơ dân số bắt đầu giảm từ năm 2020

ⓒYONHAP News

Trong tháng 10, số trẻ sơ sinh chào đời tiếp tục xác lập mức thấp kỷ lục, trong khi số người tử vong lại cao kỷ lục. Gia tăng dân số tự nhiên đạt 128 người với tỷ lệ chỉ dừng ở mức 0%. Giới chuyên gia dự đoán không bao lâu nữa, dân số Hàn Quốc sẽ chính thức chuyển sang xu hướng giảm.

Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên 0%

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/12 công bố tài liệu “Xu hướng dân số tháng 10”. Theo đó, có 25.648 trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 10, giảm 826 trẻ (3,1%) so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thấp kỷ lục xét riêng tháng 10 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan năm 1981. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, số trẻ sơ sinh chào đời theo tháng liên tục giảm so với cùng kỳ một năm trước. Số trẻ sơ sinh chào đời chịu ảnh hưởng theo mùa, nên số liệu này thường được so sánh với cùng kỳ một năm trước đó.

10 tháng đầu năm nay, tổng số trẻ sơ sinh chào đời đạt 257.965 trẻ, giảm 20.789 trẻ (7,5%) so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất sinh thô, tức số trẻ sơ sinh chào đời trong năm trên 1.000 dân, đạt 5,9 trẻ, mức thấp nhất xét riêng tháng 10 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan năm 2000. Đây là lần đầu tiên tỷ suất sinh thô rơi xuống dưới mức 6 trẻ/1.000 dân.

Ngược lại, số người tử vong trong tháng 10 là 25.520 người, tăng 510 người (2%) so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong tháng 10 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê năm 1983. Tỷ suất tử thô, tức số người tử vong một năm trên 1.000 dân, là 5,9 người. Gia tăng dân số tự nhiên, tức số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong, đạt 128 người. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên chỉ dừng ở mức 0%, thấp nhất trong số liệu thống kê tháng 10 từ năm 1983.

Hiện tượng giảm dân số

Số trẻ sơ sinh 300.000 trẻ/năm được coi là ranh giới cuối cùng để duy trì mức dân số hiện tại. Nếu tiếp tục xu hướng hiện nay, ranh giới này có thể bị phá vỡ trong năm 2019. Tức là ngay từ năm sau, dân số Hàn Quốc sẽ bắt đầu chuyển sang xu hướng giảm. Trên thực tế, tháng 3 năm nay, Cục thống kê quốc gia đã đưa ra dự báo bi quan nhất rằng tổng dân số Hàn Quốc sẽ lên tới đỉnh điểm là 51.650.000 người giữa năm sau, sau đó bắt đầu chuyển sang xu hướng giảm.

Vấn đề đặt ra là tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đang ở mức thấp và vẫn liên tục giảm. Tốc độ giảm tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đang ở mức cao nhất thế giới. Tới quý III năm nay, tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sẽ sinh ra trong vòng đời của người đó) của Hàn Quốc là 0,93 trẻ. Hàn Quốc là nước duy nhất trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) có tổng tỷ suất sinh dưới 1 trẻ, khiến nhiều ý kiến lo ngại về tình huống cực đoan nhất là cả dân tộc sẽ bị tuyệt chủng.

Ý nghĩa và đối sách

Sụt giảm dân số do tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa là vấn đề ảnh hưởng tới sự tồn vong của quốc gia. Trên thực tế, sự thay đổi cơ cấu dân số, như dân số trong độ tuổi lao động giảm, đang tác động nghiêm trọng đến kinh tế và xã hội Hàn Quốc. Từ năm 2006, Chính phủ đã lập đối sách cơ bản về tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa 5 năm một lần, rót tổng cộng 153.000 tỷ won (131,8 tỷ USD) ngân sách để đối phó với tỷ lệ sinh thấp, như hỗ trợ nhà ở cho các cặp vợ chồng mới cưới, tăng cường trách nhiệm xã hội với phụ nữ mang thai và sinh con, hỗ trợ người dân cân bằng cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, kết quả thống kê trên cho thấy các đối sách của Chính phủ vẫn không thể đảo ngược xu hướng giảm tỷ lệ sinh. Các chuyên gia cho rằng Chính phủ cần thay đổi hoàn toàn mô hình chính sách dân số hiện tại, xây dựng một đối sách tổng hợp liên ngành chứ không chỉ dừng lại ở Bộ Y tế và phúc lợi hay Bộ Phụ nữ và gia đình, thì mới có thể đối phó hiệu quả trên phương diện quốc gia.