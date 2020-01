‘The ReVe Festival’ Finale (Red Velvet)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Red Velvet (레드벨벳)

Tên album / Đĩa đơn : ‘The ReVe Festival’ Finale

Ngày phát hành : 23/12/2019





Ca khúc

01. Psycho

02. In & Out

03. Remember Forever

04. 눈 맞추고, 손 맞대고 (Eyes Locked, Hands Locked) (Mắt chạm mắt, tay chạm tay)

05. Ladies Night

06. Jumpin’

07. Love Is The Way

08. 카풀 (Carpool)

09. 음파음파 (Umpah Umpah)

10. LP

11. 안녕, 여름 (Parade) (Xin chào mùa hè)

12. 친구가 아냐 (Bing Bing) (Chúng ta không phải là bạn bè đâu)

13. Milkshake

14. Sunny Side Up!

15. 짐살라빔 (Zimzalabim)

16. La Rouge (Special Track)





Giới thiệu

5 cô gái xinh đẹp nhóm Red Velvet đã có màn trở lại vô cùng hoành tráng với album đầy đủ “The ReVe Festival ” - phần cuối cùng của chuỗi “lễ hội” rực rỡ Red Velvet, khép lại năm 2019 thật viên mãn. “Siêu phẩm” album được phát hành lúc 6 giờ chiều 23/12 (giờ địa phương), ngay lập tức làm chao đảo toàn bộ các bảng xếp hạng nhạc số khi ca khúc chủ đề “Psycho” leo thẳng lên vị trí quán quân chỉ sau vài giờ “xuất chưởng”.





Đúng như tên gọi, “Psycho” (kẻ tâm thần) mang concept vô cùng “quái dị” và không kém phần ma mị, độc đáo, thể hiện rõ qua nội dung ca từ và giai điệu của bài hát, cũng như tạo hình đầy ấn tượng của các cô nàng “nhung đỏ”. “Psycho” thuộc thể loại urban pop, tiết tấu nhanh, được thể hiện qua giọng hát nội lực đặc trưng của Red Velvet. Đoạn điệp khúc gây nghiện và giai điệu liên tục biến đổi khiến người nghe đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, và rồi dần chìm đắm trong nó. Ca từ của “Psycho” là lời thú nhận của những người yêu nhau, rằng cho dù người khác có nghĩ họ là những “kẻ điên” thì trong mắt họ vẫn chỉ có nhau, luôn hướng về nhau và coi nhau là niềm hạnh phúc.





MV của “Psycho” mang tông màu xám tối chủ đạo càng tăng thêm phần ma mị cho bài hát, với những cảnh quay tôn vinh ngoại hình xinh đẹp và biểu cảm cuốn hút, cũng như vũ đạo điêu luyện đẹp mắt của các thành viên.





Bên cạnh “siêu phẩm” chủ đề, các ca khúc b-side còn lại trong album cũng đặc sắc không kém với nhiều thể loại khác nhau, từ Pop cho đến EDM.