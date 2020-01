Ailee góp mặt trong danh sách 25 album K-pop hay nhất 2019 do Billboard bình chọn

ⓒ YONHAP News

Ngày 31/12/2019, tạp chí âm nhạc danh tiếng Billboard của Mỹ đã công bố danh sách top 25 album K-pop hay nhất năm 2019 do các nhà phê bình bình chọn (The 25 Best K-pop Albums of 2019 : Critics‘ Picks’).





Nữ ca sĩ sở hữu giọng ca nội lực Ailee đã vinh dự góp mặt trong danh sách này với album full “butterFLY”. Bên cạnh Ailee là các nghệ sĩ nữ solo đình đám khác như IU, BoA, còn các nhóm nhạc nam có Seventeen, BTS.





“butterFLY” là album do chính Ailee trực tiếp tham gia sản xuất, thể hiện tâm huyết vô cùng lớn của nữ ca sĩ dành cho đứa con tinh thần của mình. Sản phẩm âm nhạc còn gây chú ý bởi sự tham gia góp giọng của Chen – thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng EXO, và DJ Koo.





Các nhà phê bình đánh giá album “butterFLY” là sản phẩm vô cùng chỉn chu, giọng hát nội lực áp đảo mọi đối thủ của Ailee còn được ví như siêu sao thế giới Beyoncé. Điều này càng chứng minh Ailee là nữ nghệ sĩ cực kì tài năng và “đáng gờm” của K-pop. Khả năng của cô không chỉ được công chúng mà cả giới chuyên môn cũng phải ngả mũ thán phục, không ngớt lời khen ngợi.