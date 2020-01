Tổng thống Hàn Quốc đề xuất cải thiện quan hệ liên Triều trong năm 2020

Bài phát biểu chúc mừng năm mới của Tổng thống

Sáng 7/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới 2020 tại Phủ Tổng thống. Trong đó, Tổng thống Moon nhấn mạnh về “sự thay đổi thiết thực”, “sự cùng tồn tại và thịnh vượng chung”, và đề nghị Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Hàn Quốc để cải thiện quan hệ liên Triều. Ở lĩnh vực ngoại giao, Tổng thống Moon nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, đồng thời phát triển quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai. Ông Moon cũng đề cập đến “đổi mới” toàn nền kinh tế, yêu cầu giải quyết vấn đề tuyển dụng lao động độ tuổi 40 và trong ngành chế tạo. Tổng thống Moon cam kết sẽ cải thiện mạnh mẽ bất công mọi lĩnh vực trong đời sống người dân, bao gồm cả vấn đề giáo dục và tuyển dụng, để công bằng “bén rễ” toàn xã hội Hàn Quốc. Đồng thời, ông Moon khẳng định Chính phủ sẽ thúc đẩy đạt mục tiêu thịnh vượng chung bằng những thay đổi thiết thực.





Tổng thống Moon đề xuất Chủ tịch Kim Jong-un thăm Seoul

Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng hai miền Nam-Bắc sẽ cùng nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. Trên thực tế, Chủ tịch Kim đã đề nghị đến thăm miền Nam. Trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9/2018, lãnh đạo hai miền Nam-Bắc nêu rõ Chủ tịch Kim Jong-un sẽ thăm Seoul trong tương lai gần để đáp lại chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Moon Jae-in, và ông Moon đã đề cập thời điểm cho chuyến thăm là “trong năm 2018”. Song, do các vấn đề đảm bảo an ninh của Chủ tịch Kim và bế tắc đàm phán Mỹ-Triều, Bắc Triều Tiên không có phản hồi gì về chuyến thăm Seoul nên kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Đáng chú ý là trong bài phát biểu chúc mừng năm mới 2020, Tổng thống Moon bày tỏ quyết tâm cải thiện quan hệ liên Triều độc lập với tiến triển đàm phán Mỹ-Triều. Ông Moon cho biết thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc cần nỗ lực hợp tác của cộng đồng quốc tế, nhưng có một số vấn đề hai miền Nam-Bắc có thể tự giải quyết. Ông Moon cũng đề xuất Seoul và Bình Nhưỡng cùng bàn thảo kỹ càng về các phương án xây dựng nền hòa bình. Các chuyên gia phân tích Tổng thống Moon đang muốn cải thiện quan hệ liên Triều để tạo ảnh hưởng tích cực lên quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng. Người đứng đầu Phủ Tổng thóng cũng đề xuất các phương án hợp tác liên Triều tại khu vực biên giới và giao lưu lĩnh vực thể thao. Cụ thể, ông Moon hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ hưởng ứng đề xuất của Hàn Quốc là đồng đăng ký di sản thế giới cho Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) lên Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), và xây dựng khu vực này thành Khu hòa bình quốc tế. Đồng thời, Tổng thống Moon đề nghị Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng tìm phương án thúc đẩy dự án kết nối đường sắt và đường bộ liên Triều. Ở lĩnh vực thể thao, ông Moon hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ tham gia Giải vô địch cử tạ Đông Á lần thứ nhất và Giải vô địch bóng bàn thế giới do Hàn Quốc đăng cai trong năm nay, và hai miền Nam-Bắc tiếp tục thảo luận cùng tiến vào lễ khai mạc, hợp nhất thi đấu tại Olympic mùa hè Tokyo 2020. Ngoài ra, Tổng thống Moon nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy tái khởi động khu công nghiệp liên Triều Gaesung và nối lại chương trình du lịch núi Geumgang ở Bắc Triều Tiên.





Tầm nhìn mới của Tổng thống về chính sách ngoại giao và xây dựng xã hội công bằng

Ông Moon cam kết sẽ đưa quan hệ đồng minh truyền thống giữa Hàn Quốc và Mỹ lên tầm cao mới, bày tỏ quyết tâm cùng nỗ lực với Washington trên lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Đối với Nhật Bản, Tổng thống Moon hối thúc Tokyo bãi bỏ biện pháp siết chặt xuất khẩu sang Hàn Quốc để quan hệ Hàn-Nhật có thể nhanh chóng cải thiện và tiếp tục phát triển. Ở lĩnh vực kinh tế và xã hội, ông Moon nhấn mạnh cần tạo bầu không khí để xây dựng xã hội tôn trọng lao động, tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ lẻ, cam kết đổi mới giúp nền kinh tế Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ. Để đạt mục tiêu này, Tổng thống Moon cho biết sẽ thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư trang thiết bị để kinh tế tăng trưởng mạnh hơn. Ông Moon cũng đề cập đến những thách thức, trong đó có việc áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng, cải thiện hợp lý cách tính lương tối thiểu, và cải cách các loại quy chế. Cuối cùng, Tổng thống Moon cam kết sẽ không ngừng cải cách các cơ quan quyền lực để xã hội Hàn Quốc ngày một công bằng hơn.