Seventeen tham gia talk show nổi tiếng “Good Day New York” của Mỹ

© PLEDIS

Nhóm nhạc nam tài năng Seventeen sẽ tham gia talk show nổi tiếng “Good Day New York” (Mỹ) với tư cách khách mời. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên FOX5 ngày hôm nay, 8/1 (giờ địa phương).





“Good Day New York” lên sóng lần đầu tiên năm 1988. Sau hơn 30 năm phát sóng, chương trình vẫn giữ vị thế show tin tức thời sự buổi sáng lớn nhất New York, được phát sóng trên FOX5, đài truyền hình do Fox sở hữu và điều hành ở thành phố New York. Seventeen xuất hiện trên chương trình này càng khẳng định sức hút bùng nổ toàn thế giới của 13 chàng trai tài năng K-pop.





Seventeen là nhóm nhạc tài năng toàn diện khi không chỉ tự sản xuất toàn bộ các album mà còn gây ấn tượng với khả năng vũ đạo điêu luyện. Lần xuất hiện này chắc chắn sẽ khiến các khán thính giả địa phương phải trầm trồ trước sức hút trên sân khấu của các chàng “Mười bảy”.





Đây không phải lần đầu tiên Seventeen xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Gần đây, nhóm đã dẫn đầu bảng xếp hạng Album K-pop hay nhất năm 2019 do các nhà phê bình của tạp chí âm nhạc danh tiếng Billboard bình chọn.