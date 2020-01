Seventen tổ chức world tour, concert tại LA, phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới

© PLEDIS

Nhóm nhạc nam đa tài Seventeen sẽ tổ chức tour Bắc Mỹ, bắt đầu từ ngày 10/1. Trước đó, nhóm đã thành công mỹ mãn với chuyến lưu diễn Châu Á “SEVENTEEN WORLD TOUR 'ODE TO YOU'”, bắt đầu từ thủ đô Seoul, Hàn Quốc và đi qua nhiều khu vực và vùng lãnh thổ như Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản.





Ngày 19/1, concert “SEVENTEEN WORLD TOUR 'ODE TO YOU' IN LA'” tại thành phố Los Angeles, Mỹ sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới thông qua Naver V Live+. Đây là cơ hội để các fan hâm mộ không thể cháy hết mình trong concert có thể thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao của Seventeen.





Do chênh lệch múi giờ, buổi diễn tại Mỹ của Seventeen tính theo giờ Hàn Quốc sẽ là 12 giờ 30 phút trưa 20/1 (ngày thường) nên các fan sẽ khó có thời gian xem trực tiếp. Vì vậy, nhóm sẽ quay thêm “Relay Live” như một món quà đặc biệt dành tặng fan, và người hâm mộ có thể đặt mua gói xem trực tiếp concert hoặc xem lại dưới dạng VOD trên V App Store, mở bán từ 6 giờ chiều (giờ địa phương) 8/1.