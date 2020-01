BTS xác nhận ngày comeback, bật mí tên album mới

© Big Hit Entertainment

Vào 0 giờ (giờ địa phương) ngày 8/1, nhóm nhạc nam hàng đầu K-pop 방탄소년단(Đoàn thiếu niên chống đạn) (BTS) đã chính thức xác nhận sẽ trở lại ngày 21/2 với album mới mang tên “Map of the Soul: 7”.





Siêu album “Map of the Soul: Persona” phát hành tháng 4/2019 của BTS đã gây bão toàn cầu, đem về cho các chàng trai những thành tích khủng, khép lại năm 2019 vô cùng đáng nhớ. “Map of the Soul: 7” sắp tới sẽ là sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn comeback sau 10 tháng nghỉ ngơi của các chàng trai nhà Big Hit.





BTS đã mang tiếng hát yêu thương và niềm hứng khởi đến với khán thính giả toàn thế giới qua album “Map of the Soul: Persona”. Chính vì vậy, các fan hâm mộ lại càng kỳ vọng, tò mò không biết với phần hai của “Map of the Soul”, BTS sẽ mang đến câu chuyện ý nghĩa nào tiếp theo.





Năm 2018, album “LOVE YOURSELF 轉 'Tear'” của BTS đã xuất sắc đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album chính “Billboard 200” của tạp chí âm nhạc lừng danh Billboard (Mỹ). Sau đó, hai album “LOVE YOURSELF 結 'Answer'” và “Map of the Soul: Persona” cũng lần lượt nối gót thành tích của “LOVE YOURSELF 轉 'Tear'”, dẫn đầu bảng xếp hạng “Billboard 200”. Như vậy, chỉ trong 11 tháng, BTS đã có tới 3 album liên tiếp No.1 trên bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng này.