“Ký sinh trùng” thắng giải Quả Cầu vàng cho “Phim nước ngoài hay nhất”

Tác phẩm điện ảnh “Ký sinh trùng” của đạo diễn Bong Joon-ho đã giành giải Quả cầu vàng cho “Phim nước ngoài hay nhất”. Quả cầu vàng là một trong hai giải thưởng danh giá nhất của Mỹ, được coi là “trận đánh mở màn” cho giải Oscar. Giới phân tích nhận định nhiều khả năng tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục gặt hái chiến thắng tại Oscar năm nay.

Chiến thắng của “Ký sinh trùng”

Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) chiều 5/1 (giờ địa phương) đã tổ chức lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 tại Los Angeles. "Ký sinh trùng" được xướng tên ở hạng mục "Phim nước ngoài hay nhất", trở thành tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Quả cầu vàng. Bộ phim của đạo diễn Bong Joon-ho đã xuất sắc vượt qua những đối thủ nặng ký khác, như "Đau đớn và vinh quang" (Pain and Glory) của đạo diễn gạo cội người Tây Ban Nha Pedro Almodovar, hay "Bức chân dung bị thiêu cháy" (Portrait of a Lady on Fire) của Pháp, để được vinh danh ở hạng mục này. Tuy nhiên, “Ký sinh trùng” thất bại ở hai hạng mục được kỳ vọng khác là giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Kịch bản hay nhất”. Giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” đã thuộc về đạo diễn Sam Mendes của phim “1917”. “Kịch bản hay nhất” được trao cho đạo diễn kiêm biên kịch phim "Chuyện ngày xưa ... ở Hollywood" (Once Upon a Time... in Hollywood) Quentin Tarantino.

Phát biểu tại lễ trao giải, đạo diễn Bong chia sẻ đây là một kết quả hết sức bất ngờ, và bản thân ông cũng không thể tin nổi. Ông cho rằng người dân toàn thế giới chỉ sử dụng đúng một ngôn ngữ, đó là điện ảnh (I think we use only just one language, The Cinema).

Đánh giá về tác phẩm “Ký sinh trùng”

“Ký sinh trùng” là tác phẩm điện ảnh theo thể loại hài kịch đen, với chủ đề cách biệt giàu nghèo trong xã hội. Đây là hiện tượng phổ biến ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, nhưng bộ phim đã thể hiện chủ đề này dưới một góc nhìn rất riêng, rất Hàn Quốc, thu hút sự đồng cảm mạnh mẽ của khán giả mọi quốc gia. Trước Giải Quả Cầu vàng, “Ký sinh trùng” đã được chú ý rộng rãi trên toàn thế giới, gặt hái nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Tháng 5 năm ngoái, phim mang về “Cành cọ vàng”, giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim quốc tế Cannes (Pháp), một trong những liên hoan phim uy tín nhất thế giới. Sau đó, phim liên tục giành hơn 30 giải thưởng tại hơn 15 liên hoan phim quốc tế ở Sydney (Australia), Locarno (Thuỵ Sĩ), Vancouver (Canada), Sao Paolo (Brazil), v.v. “Ký sinh trùng” cũng liên tiếp nhận giải từ các hiệp hội phê bình phim của nhiều thành phố lớn nước Mỹ như Chicago, Los Angeles, Atlanta, và được Hiệp hội phê bình phim quốc gia Mỹ (NSFC) vinh danh với giải “Phim hay nhất” và “Kịch bản hay nhất”. “Ký sinh trùng” xếp thứ ba trong danh sách 10 bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất năm 2019 do tờ Thời báo New York của Mỹ bình chọn. Tổng số giải thưởng “Ký sinh trùng” nhận được đã lên tới 50 giải. Không chỉ dừng lại ở số lượng giải thưởng, phim còn được khởi chiếu rộng rãi tại khu vực Bắc Mỹ, đạt doanh thu phòng vé 190 triệu USD, thành tích cao nhất trong số các bộ phim điện ảnh nước ngoài chiếu tại Mỹ trong năm ngoái.

Ý nghĩa và thách thức

Với chiến thắng tại giải Quả cầu vàng, nền điện ảnh Hàn Quốc được đánh giá đã vượt qua “bức tường cao” của Hollywood. Giờ đây, dư luận đang rất quan tâm tới khả năng tác phẩm điện ảnh xứ sở kimchi sẽ tiếp tục chiến thắng tại lễ trao Giải Oscar lần thứ 92, diễn ra tại nhà hát Dolby, Hollywood ngày 9/2 tới. Hiện tại, “Ký sinh trùng” đã lọt danh sách đề cử sơ bộ giải Oscar ở hai hạng mục “Phim nước ngoài hay nhất” và “Ca khúc trong phim hay nhất”. Danh sách đề cử cuối cùng sẽ được công bố ngày 13/1 tới. Cũng không loại trừ khả năng “Ký sinh trùng” sẽ được đề cử ở hạng mục “Kịch bản hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, và giải thưởng danh giá nhất là “Phim hay nhất”.

Thành công của “Ký sinh trùng” mở ra một tương lai tươi sáng cho nền điện ảnh Hàn Quốc, nhưng cũng đồng thời để lộ nhiều thách thức mà nền điện ảnh xứ kimchi cần giải quyết. Một trong số đó là sự độc quyền của các phòng vé trong phân bổ suất chiếu, dẫn tới tình trạng nhiều tác phẩm điện ảnh khó tiếp cận công chúng hơn so với các bộ phim ăn khách khác, làm cản trở tính đa dạng của nền điện ảnh. Do vậy, nhân chiến thắng của “Ký sinh trùng”, nhiều ý kiến chỉ ra rằng Hàn Quốc cần đẩy mạnh thảo luận để phát triển đa dạng nền điện ảnh nước nhà.