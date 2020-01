Album “Map Of The Soul: Persona” của BTS lọt Top 10 album bán chạy nhất 2019 tại Mỹ

© YONHAP News

Ngày 9/1 (giờ Mỹ), Billboard đã công bố Top 10 album bán chạy nhất tại Mỹ năm 2019 dựa trên dữ liệu thống kê của Nielsen. Nhóm nhạc nam đình đám 방탄소년단 (Đoàn thiếu niên chống đạn) (BTS) là đại diện duy nhất của Hàn Quốc có mặt trong danh sách, giữa một dàn sao nổi tiếng thế giới.





Xếp hạng nhất là album “Lover” của nữ ca sĩ Taylor Swift với lượng đĩa bán ra hơn 1 triệu bản. Hạng 2 là Billie Eilish, hạng 3 là Lady Gaga và Bradley Cooper, hạng 4 là Jonas Brothers.





BTS góp mặt tại vị trí số sáu với khoảng 454.000 bản album “Map Of The Soul: Persona” tiêu thụ được, chỉ kém vị trí số năm là nam ca sĩ Harry Styles khoảng 4.000 bản.Xếp sau BTS lần lượt là Queen, Post Malone, The Beatles.





Ngày 10/1, “Map Of The Soul: Persona” được Gaon Chart công nhận là album bán chạy nhất trong lịch sử của bảng xếp hạng, khi tẩu tán được gần 4 triệu bản chỉ trong năm 2019.