Monsta X khởi động World Tour 2020 với concert hoành tráng tại thủ đô Seoul

Ngày 13/1, trên trang SNS chính thức của Monsta X, công ty giải trí Starship Entertainment đã đăng tải bức poster concert sắp tới của nhóm tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thu hút sự chú ý của công chúng.





Theo đó, “2020 MONSTA X WORLD TOUR” sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/5 tại Sân vận động thể thao Olympic (KSPO Dome), quận Songpa, Seoul, Hàn Quốc. Đây sẽ là đêm nhạc cực hoàng tráng, mở màn cho chuyến lưu diễn quốc tế năm 2020 của các chàng trai nhà Starship. Danh sách các địa điểm tổ chức concert tiếp theo tại nước ngoài sẽ được công bố sau.





Monsta X đang trên đà phát triển rất nhanh ở cả trong và ngoài nước. Tháng 4/2019, nhóm đã khai màn “2019 MONSTA X WORLD TOUR 'WE ARE HERE' IN SEOUL” tại Seoul, và có chuyến lưu diễn tới 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thành công mỹ mãn. Cứ nơi nào nhóm đặt chân đến là các phương tiện truyền thông địa phương lại được dịp hoạt động náo nhiệt. Họ nhắc đến Monsta X như một nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu. Đây chính là minh chứng rõ nhất cho độ nổi tiếng của Monsta X tại thị trường âm nhạc quốc tế.