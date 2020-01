Kết quả tuyển dụng năm 2019 và chính sách năm 2020

ⓒYONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/1 đã mở buổi họp báo về tình hình tuyển dụng năm 2019 và phương hướng chính sách năm 2020. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki đánh giá trong năm ngoái, cả ba chỉ số về lao động có việc làm, tỷ lệ tuyển dụng, tỷ lệ thất nghiệp đều đã cải thiện, lội ngược dòng thành công cả về chất và lượng. Trong năm nay, các ban ngành Chính phủ sẽ dốc toàn lực để xu hướng hồi phục tuyển dụng lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế.

Kết quả tuyển dụng năm 2019

Cùng ngày 15/1, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố báo cáo “Xu hướng tuyển dụng tháng 12 và cả năm 2019”. Trong năm ngoái, lao động có việc làm đạt 27.154.000 người, tăng 516.000 người so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm 4 tháng. Lao động có việc làm bình quân cả năm đạt 27.123.000 người, tăng 301.000 người so với năm 2018, hồi phục mức tăng 300.000 người từ sau năm 2017. Mức tăng này cao gấp ba lần so với con số 97.000 người năm 2018. Xu hướng hồi phục lao động có việc làm đã duy trì suốt cả năm 2019. Trong tháng 1, lao động có việc làm chỉ dừng ở mức tăng 19.000 người, sau đó tăng lên ngưỡng 200.000 người trong tháng 2 và tháng 3. Sang tháng 4, mức tăng rơi xuống 170.000 người, nhưng từ tháng 5 đến tháng 7 lại quay về ngưỡng 200.000 người, rồi liên tục tăng trên 300.000 người cho tới tháng 11, đặc biệt tăng trên 400.000 người vào tháng 8 và tháng 10. Và trong tháng cuối cùng của năm, lao động có việc làm đã tăng trên 500.000 người.

Tỷ lệ tuyển dụng cả năm đạt 60,9%, mức cao nhất trong vòng 22 năm. Số người thất nghiệp là 1.063.000 người, 4 năm liên tiếp vượt trên 1 triệu người từ sau năm 2016. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,8%, tương tự năm 2018, mức cao nhất kể từ mức 4% năm 2001. Lao động có việc làm gia tăng ở mọi nhóm tuổi, duy chỉ có nhóm 40 tuổi là giảm 128.000 người.

Đánh giá và ý nghĩa

Trong buổi họp báo cùng ngày, Phó Thủ tướng Hong Nam-ki đánh giá toàn bộ các điều kiện về tuyển dụng như tiền lương, thời gian làm việc đã được cải thiện rõ nét trong năm 2019, chất lượng tuyển dụng cũng được nâng cao. Kết quả này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh dân số trong độ tuổi lao động Hàn Quốc đang có chiều hướng giảm. Những nỗ lực tập trung vào đối sách việc làm của Chính phủ đã đạt được thành quả đáng kể, và 2019 có thể coi là một năm lội ngược dòng thành công về tuyển dụng.

Chính sách năm 2020 và bài toán đặt ra

Tuy nhiên, vấn đề đau đầu nhất là sự sụt giảm mạnh lao động trong độ tuổi 40, “xương sống” của nền kinh tế. Về điều này, Phó Thủ tướng cam kết sẽ lập đối sách tổng hợp dựa trên phân tích kết quả điều tra toàn diện những người thôi việc và đang xin việc làm tới tháng 3 tới. Cụ thể, Chính phủ sẽ lập đối sách để giải tỏa tình trạng bất tương xứng về việc làm, hỗ trợ tập huấn nghề nghiệp, nâng cao năng lực cho lao động 40 tuổi, đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp.

Trong năm nay, môi trường tuyển dụng Hàn Quốc đang đối mặt với những thách thức lớn, như thay đổi cơ cấu dân số, cụ thể là sự sụt giảm dân số trong độ tuổi lao động; thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp, tiêu biểu là hiện tượng tăng trưởng nhưng không tuyển dụng mới; và thay đổi cơ cấu việc làm do xu hướng kĩ thuật số nền tảng hóa. Về những thách thức này, Phó Thủ tướng cho rằng phải tạo đột phá bằng ngành dịch vụ và các ngành công nghiệp mới, mở rộng mạng lưới ổn định tuyển dụng, không để đối tượng nào khó tiếp cận hỗ trợ từ Chính phủ. Trong phương hướng chính sách kinh tế năm 2020 công bố tháng trước, Chính phủ cam kết sẽ nâng cao sức sống nền kinh tế, tập trung vào ba trục trọng tâm là “mở rộng đầu tư”, “tăng trưởng đổi mới” và “cải cách quy chế”, củng cố vững chắc hơn nữa xu hướng hồi phục tuyển dụng trong năm nay.