Các nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên

Gần đây, Bắc Triều Tiên đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công mạng rộng rãi. Tuần trước, một công ty an ninh mạng của Nga cho biết nhóm tội phạm mạng Lazarus của miền Bắc đã đánh cắp tiền điện tử bằng ứng dụng nhắn tin Telegram. Tháng trước, hãng Microsoft Mỹ đã kiện một nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên với cáo buộc đánh cắp thông tin người dùng.

Rõ ràng, các hoạt động không gian mạng độc hại của Bắc Triều Tiên đang đe dọa đến toàn thế giới. Những tin tặc đó là ai và tại sao chế độ cộng sản lại nuôi dưỡng lực lượng khủng bố không gian mạng? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tổ chức tin tặc của Bắc Triều Tiên cùng Giáo sư Chung Eun-chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất.





Tin tặc là một bộ phận của lực lượng quân sự

Ở Bắc Triều Tiên, tin tặc là một bộ phận của lực lượng quân sự. Năm 2013, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố rằng chiến tranh mạng, cùng với vũ khí hạt nhân và tên lửa, là thanh kiếm đa năng đảm bảo năng lực tấn công của quân đội miền Bắc.

Bắc Triều Tiên có hai cơ quan tác chiến không gian mạng là “Cục phá hoại kẻ thù” thuộc quân đội, và Tổng cục trinh sát. Cục phá hoại kẻ thù thu thập thông tin nội bộ để kiểm soát công dân trong nước, còn Tổng cục trinh sát chịu trách nhiệm về các chiến dịch tấn công mạng bằng cách xâm nhập các hệ thống bảo mật để đánh cắp thông tin nhạy cảm. Đơn vị này đã được phỏng đoán là thủ phạm của vụ tấn công từ chối dịch vụ DDoS trên 35 trang web của các tổ chức lớn ở Hàn Quốc và Mỹ năm 2009. Để huấn luyện các tin tặc, hay chiến binh mạng một cách có hệ thống, Bắc Triều Tiên đang nỗ lực giáo dục cho các trẻ em tài năng.





Sỹ quan tin tặc được đào tạo có hệ thống và được trao nhiều đặc quyền

Bắc Triều Tiên nuôi dưỡng các “tinh hoa không gian mạng” một cách có hệ thống bằng cách lựa chọn các thần đồng khoa học và đào tạo họ về an ninh mạng chuyên sâu. Thêm vào đó, một số sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Đại học quân sự Kim Nhật Thành cũng được chọn tham gia các khóa đào tạo tin học trước khi được bổ nhiệm làm sĩ quan đơn vị tin tặc. Sau khi trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt, tin tặc sẽ được trao nhiều đặc quyền khác nhau.

Tin tặc Bắc Triều Tiên có thể đảm bảo sinh kế tốt thuộc top 1% trong xã hội. Trên thực tế, kỹ năng tấn công mạng của họ rất tinh vi. Một trong những phi vụ gây chấn động dư luận của miền Bắc là vụ tấn công năm 2014 nhắm vào hãng phim Sony (Mỹ), nhà sản xuất bộ phim “Cuộc phỏng vấn”, mô tả vụ ám sát nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Đợt tấn công này đã phá hủy dữ liệu trên 70% máy tính của công ty. Năm 2016, tin tặc Bắc Triều Tiên đã kiếm được 81 triệu USD sau vụ đánh cắp tài khoản mạng của Ngân hàng trung ương Bangladesh tại Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). Gần đây, Bắc Triều Tiên đã tiến hành các vụ tấn công trên các sàn giao dịch tiền điện tử.





Sử dụng tin tặc như một phương tiện kiếm ngoại tệ để duy trì chế độ

Bắc Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt mạnh mẽ do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt sau vụ thử hạt nhân năm 2017. Trong tình thế này, Bình Nhưỡng đang cố gắng tìm kiếm một bước đột phá bằng cách đánh cắp tiền điện tử thông qua tấn công mạng. Theo báo cáo của Hội đồng Bảo an, Bắc Triều Tiên đã thu thập trái phép 570 triệu USD sau 5 lần tấn công các sàn giao dịch tiền điện tử ở Đông Á từ năm 2017 đến tháng 9/2018. Một công ty an ninh Nga mới cho biết Bắc Triều Tiên đang đánh cắp tiền kỹ thuật số bằng một phương pháp đột nhập mới.

Cùng với Nga, Trung Quốc và Iran, Bắc Triều Tiên đã bị đưa vào danh sách các quốc gia có tính đe dọa mạng nghiêm trọng. Các nước này được cho là có dính líu tới một số sự cố tấn công mạng khét tiếng nhất 10 năm qua, xét về phạm vi thiệt hại, phương pháp tấn công táo bạo và hậu quả gây ra cho ngành công nghệ thông tin. Mỹ đã trừng phạt các tin tặc Bắc Triều Tiên, trong đó có Park Jin-hyok, người gây thiệt hại lớn cho mạng máy tính toàn cầu suốt ba năm kể từ năm 2014.

Bắc Triều Tiên đang thu về khá nhiều loại tiền tệ bằng nhiều thủ đoạn bất hợp pháp và đánh cắp thông tin bảo mật quan trọng. Cộng đồng quốc tế cần khẩn trương đề ra các biện pháp đối phó, chủ động chống lại các cuộc tấn công mạng của tin tặc miền Bắc, mối đe dọa nghiêm trọng đối với không gian mạng toàn cầu.