Phân tích quyết định đóng băng lãi suất của Ngân hàng trung ương

BOK đóng băng lãi suất

Ngày 17/1, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 1,25%/năm, đúng như dự đoán của thị trường. Hiệp hội đầu tư tài chính Hàn Quốc (KOFIA) cho biết kết quả khảo sát cho thấy 99% những người làm việc trong giới tài chính nhận định BOK sẽ đóng băng lãi suất cơ bản. Đó là bởi một số chỉ số kinh tế đang dần khởi sắc, bất chấp những lo ngại về bất ổn trong và ngoài nước, và tình trạng tăng trưởng thấp. Trên thực tế, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) đã nhận định tình trạng đình trệ kinh tế sắp sửa cải thiện. Mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung đã được giải tỏa đáng kể sau khi hai nước ký kết thỏa thuận thương mại lần một. Tăng trưởng ngành chíp bán dẫn cũng bớt trì trệ dần.





Bối cảnh đóng băng lãi suất

Trong nửa đầu năm 2019, Ngân hàng trung ương đã liên tục đóng băng lãi suất cơ bản, nhưng sau đó hạ lãi suất hai lần vào tháng 7 và tháng 10, rồi đến tháng 11 lại đóng băng lãi suất. Đây là những bước đi thận trọng của BOK sau khi cân nhắc tổng hợp các yếu tố, như xu hướng đình trệ của nền kinh tế, lo ngại giảm phát, giá bất động sản tăng vọt. Lần này, BOK tiếp tục quyết định đóng băng lãi suất sau ba tháng.

Trong tháng 12 năm ngoái, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đạt 0,7%. Kết quả này đã xoa dịu tâm lý lo ngại xuyên suốt năm 2019 là kinh tế Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn giảm phát. Thêm vào đó, ngày 15/1 vừa qua, Mỹ và Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Dù chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chưa chấm dứt hẳn, và đây mới chỉ là một thỏa thuận “đình chiến”, nhưng rõ ràng thoả thuận đã giúp kinh tế Hàn Quốc nói riêng và kinh tế thế giới nói chung trút bỏ được một gánh nặng lớn.

Do vẫn có nhiều ý kiến lo ngại về nợ hộ gia đình gia tăng, Chính phủ Hàn Quốc đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc bình ổn giá nhà. Giá nhà tăng vọt gây nhiều khó khăn tới đời sống người dân, cũng như cho chính nền kinh tế Hàn Quốc. Do giá nhà tăng, trong tháng 12 năm ngoái, tổng khoản vay của hộ gia đình tại các ngân hàng trong nước đã tăng thêm 7.200 tỷ won (6,2 tỷ USD), mức tăng cao nhất trong các tháng 12 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan từ năm 2004. Chính phủ đang không ngừng triển khai các đối sách quyết liệt nhằm ổn định giá nhà. Tổng thống Moon Jae-in trong buổi họp báo đầu năm ngày 14/1 đã cam kết sẽ “khôi phục nguyên trạng” giá nhà ở. Tình hình giá nhà được phân tích là một yếu tố khiến BOK khó đưa ra quyết định hạ thêm lãi suất trong thời điểm hiện tại, cũng như trong thời gian tới. Bất chấp những đối sách của Chính phủ, vốn lưu động trên thị trường vẫn có khả năng sẽ chảy dồn về thị trường bất động sản. Đó là bởi trong thời buổi lãi suất thấp, các nhà đầu tư không tìm ra hướng đi nào khác cho tiền vốn của mình. Do vậy, phần lớn ý kiến cho rằng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng băng lãi suất cơ bản trong thời gian tới. Khi nền kinh tế hồi phục rõ nét hơn, áp lực hạ lãi suất sẽ giảm đi.





Không loại trừ khả năng BOK hạ thêm lãi suất

Bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến cho rằng BOK sẽ hạ thêm lãi suất, căn cứ vào tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và lạm phát hiện đang ở mức thấp. Những ý kiến này cho rằng có thể trong năm nay, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ có thể hạ thêm lãi suất từ một đến hai lần. Trước tiên, những ý kiến này chỉ ra rằng năm nay, Hàn Quốc khó đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2,3% mà BOK đưa ra tháng 11 năm ngoái. Chính phủ cần triển khai thêm các biện pháp kích thích kinh tế, nên hạ lãi suất là điều bất khả kháng. Trong 6 tháng đầu năm, BOK sẽ ba lần mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ để quyết định về lãi suất vào các ngày 27/2, 9/4 và 28/5. Trong tháng 4, 4 ủy viên của Ủy ban chính sách tiền tệ sẽ hết nhiệm kỳ. Do vậy, nếu cần hạ thêm lãi suất thì nhiều khả năng BOK sẽ tiến hành vào quý II năm nay.