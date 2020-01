Purpose - The 2nd Album Repackage (Tae-yeon)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Tae-yeon (태연)

Tên album / Đĩa đơn : Purpose - The 2nd Album Repackage

Ngày phát hành : 15/01/2020





Ca khúc

01. 내게 들려주고 싶은 말 (Dear Me) (Đôi lời gửi đến tôi)

02. 월식 (My Tragedy) (Nguyệt thực)

03. Here I Am

04. 불티 (Spark) (Tia lửa)

05. Find Me

06. Love You Like Crazy

07. 하하하 (LOL) (Hahaha)

08. Better Babe

09. Wine

10. Do You Love Me?

11. City Love

12. Gravity

13. 너를 그리는 시간 (Drawing Our Moments) (Khi em vẽ anh)

14. Blue

15. 사계 (Four Seasons) (Bốn mùa)





Giới thiệu

Giọng ca nữ hàng đầu K-pop Tae-yeon đã trở lại đấu trường âm nhạc sôi động đầu năm cùng repackage album (album phát hành lại) mang tên “Purpose”, phát hành lúc 6 giờ chiều 15/1 (giờ địa phương) thông qua các trang nhạc số.





“Purpose” là phiên bản phát hành lại của album đầy đủ cùng tên trước đó, bao gồm 15 ca khúc, trong đó có 3 bài hát mới là “내게 들려주고 싶은 말” (Dear Me) (Đôi lời gửi đến tôi), “월식” (Nguyệt thực) và “너를 그리는 시간” (Khi em vẽ anh), hứa hẹn sẽ không làm người nghe thất vọng với giọng hát nội lực, đầy cảm xúc của Tae-yeon.





Đặc biệt, ca khúc chủ đề “Đôi lời gửi đến tôi” là một bản ballad độc đáo, không quá chậm rãi, uỷ mị, và cao trào được đẩy mạnh ở phần điệp khúc. Với sự kết hợp hài hoà giữa âm thanh guitar cổ điển cùng chất giọng cực “phiêu” của Tae-yeon, nhạc phẩm đã “đốn gục” biết bao trái tim yêu nhạc. Ca từ là thông điệp, lời động viên, an ủi gửi đến chính bản thân chúng ta, rằng hãy luôn biết yêu thương, trân trọng và tin tưởng vào chính mình.





Chỉ sau vài giờ lên kệ, “Đôi lời gửi đến tôi” đã leo thẳng lên vị trí Quán quân của các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước như Melon, Soribada.., thể hiện đẳng cấp của nữ nghệ sĩ hàng đầu K-pop.