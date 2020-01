Dịch viêm phổi Vũ Hán có thể tác động mạnh lên nền kinh tế

Lo ngại dịch bệnh do virus corona chủng mới lây lan

Kể từ khi bệnh nhân thứ hai nhiễm virus corona chủng mới, còn gọi là bệnh viêm phổi Vũ Hán, được phát hiện tại Hàn Quốc, lo ngại về tác động tiêu cực của tình hình dịch bệnh lên nền kinh tế ngày càng gia tăng. Thị trường tài chính toàn cầu đang chao đảo vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong phiên giao dịch đầu tiên sau Tết Nguyên đán ngày 28/1, chỉ số chứng khoán đã có xu hướng giảm, trong khi tỷ giá hối đoái won-USD tăng mạnh. Chính phủ Trung Quốc cho biết đợt bùng phát thứ hai của dịch viêm phổi do virus corona chủng mới đã bắt đầu, Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng đã nâng cảnh báo dịch bệnh này lên mức "cao" thay vì "bình thường".





Trung Quốc đối mặt với tình hình nghiêm trọng vì dịch viêm phổi lạ

Số bệnh nhân lây nhiễm và tử vong vì dịch viêm phổi Vũ Hán đã tăng vọt tại Trung Quốc, do đó, Chính phủ nước này đã phong tỏa thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, và dừng hoạt động tất cả các phương tiện giao thông công cộng ra vào thành phố này, gồm máy bay, tàu và xe buýt, để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Một loạt nước đang lên kế hoạch khẩn trương sơ tán dân khỏi thành phố Vũ Hán, và Chính phủ Hàn Quốc cũng đang tiến hành huy động các máy bay thuê bao để đưa những công dân bị mắc kẹt tại vùng tâm dịch về nước.





Kinh tế chịu ảnh hưởng do dịch bệnh truyền nhiễm lây lan

Tình hình dịch bệnh lây lan ngày càng nghiêm trọng đã làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế, bởi do tác động của dịch bệnh, hoạt động kinh tế sẽ giảm sút gây ra bất ổn thị trường, và mức triển vọng tăng trưởng kinh tế cũng giảm. Chịu thiệt hại đầu tiên chính là các ngành dịch vụ như du lịch, kinh doanh khách sạn và nhà hàng. Trước đó, khi virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) và virus Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) lây lan mạnh ở Hàn Quốc, ngành dịch vụ đã phải hứng chịu thiệt hại. Trong đợt bùng phát SARS năm 2002-2003, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và Hồng Kông đều giảm khoảng 3%. Đặc biệt là vào năm 2003, du lịch của Trung Quốc lần đầu tiên tăng trưởng âm trong vòng 10 năm, và các lĩnh vực trong ngành này đều chịu ảnh hưởng tiêu cực. Các nước trên thế giới đã hứng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh SARS, và Hàn Quốc cũng không phải ngoại lệ. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quý II năm 2003 của Hàn Quốc giảm 1%, và tăng trưởng cả năm cũng giảm 0,25% do dịch bệnh lây lan. Số du khách Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc năm 2003 giảm khoảng 30 nghìn người so với một năm trước, còn 510 nghìn người. Đến năm 2009, dịch cúm A H1N1 lây lan vào Hàn Quốc khiến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quý IV năm đó chỉ ở mức 0,4%, tăng trưởng cả năm giảm 0,3%. Doanh số bán hàng của ngành du lịch quý III năm 2009 cũng giảm 25% so với cùng kỳ một năm trước. Thêm vào đó, khi dịch bệnh MERS lây lan tại Hàn Quốc năm 2015, số du khách nước ngoài đến thăm Hàn Quốc trong tháng 5 là 1,33 triệu người, nhưng đến tháng 6 chỉ còn 750 nghìn người. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quý II năm 2015 chỉ đạt 0,4%, tăng trưởng cả năm giảm 0,2% so với một năm trước.





Chính phủ khẳng định sẽ ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan rộng

Các chuyên gia nhận định so với dịch bệnh SARS, dịch viêm phổi do virus corona chủng mới có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng hơn đối với kinh tế toàn cầu, vì Trung Quốc đang chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế thế giới. Được biết, Trung Quốc chiếm 8,9% tỷ trọng kinh tế toàn cầu năm 2003, thời điểm bệnh SARS bùng phát, nhưng đến nay đã lên tới 20%. Cùng với đó, ngành du lịch chiếm 39% tỷ trọng kinh tế trong nước Trung Quốc năm 2003, nhưng đã tăng thành 59% vào năm ngoái. Ngành xuất khẩu và du lịch của Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, nên có thể Seoul sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki đã khẳng định với những kinh nghiệm ứng phó với dịch SARS và dịch MERS, Chính phủ sẽ kiểm soát và kịp thời ngăn chặn dịch bệnh do virus corona chủng mới lan rộng.