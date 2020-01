Lee Soo-man là người Hàn Quốc duy nhất có tên trong danh sách “Những nhân vật có sức ảnh hưởng 2020” do Billboard bình chọn

© SM Entertainment

Ngày 23/1 (giờ địa phương), tạp chí âm nhạc danh tiếng Billboard (Mỹ) đã công bố danh sách “Những nhân vật có sức ảnh hưởng 2020” (The 2020 Billboard Impact List), trong đó có Lee Soo-man, nhà sáng lập công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment. Ông cũng là người Hàn Quốc duy nhất có tên trong danh sách này.





Bên cạnh Lee Soo-man là hàng loạt những tên tuổi lớn như ông Alex Gallardo – giám đốc hãng thu âm nổi tiếng Sony Music Latin, bà Melissa Ormond – giám đốc AEG Presents, công ty chủ quản của những ca sĩ nổi tiếng thế giới như Alicia Keys, Katy Perry...





Billboard cho rằng SuperM đạt được những thành tựu khủng trên toàn thế giới là nhờ “bàn tay Vàng” của Lee Soo-man. Với mục tiêu “Culture First, Economy Next”, Lee Soo-man đã mở ra một tầm nhìn mới cho âm nhạc Hàn Quốc.





Nhờ những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp âm nhạc nước nhà, “Cha đẻ” của SM đã mang về vô số những giải thưởng lớn, được các tạp chí nổi tiếng thế giới vinh danh. Ngày 17/1 vừa qua, ông đã được tạp chí Variety (Mỹ) vinh danh trong danh sách “Variety 500”, tôn vinh 500 nhà lãnh đạo kinh doanh có sức ảnh hưởng lớn nhất do tạp chí này bình chọn. Lee Soo-man đã góp mặt trong danh sách này 3 năm liên tiếp từ năm 2017 đến 2019, khẳng định vị thế của nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc. Năm 2016, ông vinh dự là người Hàn Quốc đầu tiên thắng giải “Asia Society” tại lễ trao giải “2016 Asia Game Changer Awards” (Mỹ) nhờ những đóng góp to lớn trong việc đưa văn hóa âm nhạc đại chúng Hàn Quốc ra thế giới.