Yu-bin, Hye-lim (Wonder Girls) hết hạn hợp đồng, chính thức rời JYP

Ngày 28/1 vừa qua, công ty giải trí JYP Entertainment đã thông báo chính thức về việc hai thành viên nhóm nhạc nữ đình đám Wonder Girls là Yu-bin và Hye-lim rời JYP sau khi hết hạn hợp đồng.





Theo đó, hợp đồng của hai nữ nghệ sĩ đã hết hạn từ ngày 25/1, và họ quyết định nói lời tạm biệt với JYP sau thời gian dài gắn bó. “Sau nhiều tháng thảo luận, chúng tôi đã quyết định không gia hạn hợp đồng. Mặc dù Yu-bin và Hye-lim không còn là nghệ sĩ của công ty, nhưng chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ họ trong những hoạt động tương lai” – JYP chia sẻ.





Yu-bin tham gia Wonder Girls từ những ngày đầu mới ra mắt năm 2007, còn Hye-lim lại là “em út”, gia nhập đội hình mới năm 2010 khu Sun-mi rời đi. Sau 10 năm, 7 cô gái, và 4 lần thay đổi đội hình, tất cả đã cùng nhau làm nên những điều phi thường giống như chính tên gọi của họ: “Wonder Girls”.





Thông tin này khiến các fan hâm mộ càng thêm luyến tiếc Wonder Girls, cái tên gắn liền với tuổi thơ của nhiều người qua những bản hit nổi tiếng như “Tell Me”, “So Hot”, “Nobody”, “Be My Baby”. Wonder Girls có những ca khúc được cả thế giới yêu thích, nhờ những cống hiến đó mà K-pop mới được phổ biến hơn trên thị trường âm nhạc quốc tế. Bất chấp những sóng gió, Wonder Girls vẫn vượt qua tất cả để khẳng định vị trí hàng đầu của nhóm bằng việc ra mắt những sản phẩm chất lượng, sáng tạo. Họ đã đạt nhiều thành công mà không phải nhóm nhạc nào của K-pop cũng làm được.