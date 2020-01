3x2=6 Part 2 (Yook Sung-jae)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Yook Sung-jae (육성재)

Tên album / Đĩa đơn : 3x2=6 Part 2

Ngày phát hành : 16/01/2020





Ca khúc

W.A.U CHICKEN





Giới thiệu

Nam ca sĩ Yook Sung-jae (BTOB) đã trở lại đĩa đơn đầu tiên của năm mới - “3x2=6” phần 2. Đây là dự án âm nhạc phát hành mỗi tháng 2 ca khúc. Phần 1 đã “xuất xưởng” ngày 26/12/2019 vừa qua với hai ca khúc “뭍 (陸) (Lục)” và “겨울 속에서” (Trong sâu thẳm mùa đông).





“3x2=6” phần 2 phát hành ngày 16/1. Với chủ đề “인간 육성재” (Con người Yook Sung-jae), sản phẩm âm nhạc khai thác khía cạnh bình dị của Yook Sung-jae ngoài đời chứ không phải nam ca sĩ Yook Sung-jae như đã thể hiện ở phần 1.





Ca khúc chủ đề “W.A.U” (Viết tắt của: What about you) thuộc thể loại EDM Pop, phô bày sức hút tiềm ẩn của nam ca sĩ, trong khi đó ca khúc b-side “CHICKEN” lại thể hiện tính cách vui vẻ, hoạt náo trong con người thật của Yook Sung-jae.





Mặc dù thành công trong nhiều lĩnh vực từ diễn xuất cho đến giải trí, nhưng Yook Sung-jae chưa bao giờ có ý định ngừng hát để theo đuổi nghiệp diễn. Thậm chí, anh còn chia sẻ rằng muốn hát cho đến khi không còn trên cõi đời này nữa, khiến khán thính giả không khỏi cảm phục trước tình yêu, đam mê vô cùng lớn anh dành cho âm nhạc.