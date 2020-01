1TEAM tổ chức tour diễn Châu Mỹ đầu tiên kể từ khi ra mắt

Công ty quản lý của nhóm nhạc nam 1TEAM - LIVEWORKS COMPANY vừa thông báo từ tháng 3 tới, nhóm sẽ tổ chức tour diễn Châu Mỹ mang tên “1TEAM US Tour: Hello! Just One”.





Cụ thể, 1TEAM sẽ có mặt tại Chicago ngày 6/3, tiếp đó là New York (8/3), Atlanta (10/3), Dallas (13/3), Los Angeles (15/3) để gặp gỡ khán thính giả địa phương với những màn trình diễn tuyệt vời trong concert.





Đại diện nhóm cho biết đây chính là chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ của 1TEAM. Các chàng trai đang ngày đêm tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho những buổi diễn sắp tới, hứa hẹn sẽ mang đến sân khấu chất lượng nhất, xứng đáng với tình cảm fan hâm mộ quốc tế đã dành cho nhóm.